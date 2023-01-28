НХЛ: Рейнджерс победили Вегас, Торонто проиграл Оттаве
В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны восемь матчей.
Каролина – Сан-Хосе – 5:4 (1:1, 0:0, 3:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 16 Линдблум (Лоренц, Свечников), 1:1 – 18 де Хаан (Котканиеми, Кохлан), 2:1 – 42 Ахо (Ноусен), 2:2 – 47 Бонино (Эйссимонт), 2:3 – 52 Эйссимонт (Ферраро, Штурм), 2:4 – 59 Ферраро (Эйссимонт), 3:4 – 59 Ахо (Чэтфилд, Терявяйнен), 4:4 – 60 Нечас (Бернс, Свечников), 5:4 – 62 Нечас (Свечников)
Флорида – Лос-Анджелес – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 14 Копитар (Кемпе, Байфилд), 0:2 – 18 Кемпе (Лизотт), 0:3 – 30 Арвидссон (Дано, Андерсон), 1:3 – 34 Ломберг (Э.Стаал, Казинс), 2:3 – 37 Монтур (Верхэге, Ткачак), 2:4 – 59 Рой, 3:4 – 60 Верхэге (Барков, Ткачак)
Айлендерс – Детройт – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 25 Ли (Нелсон, Палмиери), 2:0 – 45 Нелсон (Пулок, Палмиери)
Рейнджерс – Вегас – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 17 Крайдер (Трочек), 2:0 – 20 Трочек (Линдгрен, Гудроу), 2:1 – 25 Кессел (Карлссон, Каррье), 3:1 – 55 Хитил (Харпур, Шнайдер), 4:1 – 59 Веси (Шнайдер)
Торонто – Оттава – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Шабо (Бреннстрем, Штюцле), 1:1 – 8 Андерсон (Холл, Керфут), 1:2 – 22 Ткачак (Штюцле, Хэмоник), 2:2 – 23 В. Нюландер (Марнер, Таварес), 2:3 – 30 Брассар (Сэндерсон, Жиру), 2:4 – 37 Батерсон (Пинто), 2:5 – 44 Ткачак, 2:6 – 55 Жиру
Даллас – Нью-Джерси – 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Делландреа (Джонстон, Бенн), 2:0 – 17 Хинтц (Павелски, Хейсканен), 2:1 – 22 Хьюз (Хэмилтон), 2:2 – 24 Вуд (Сиверсон, Бастиан), 2:3 – 62 Хьюз (Братт)
Сиэтл – Калгари – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Хэйден (Спронг, Борген), 1:1 – 8 Линдхольм (Дюбе, Тоффоли), 1:2 – 14 Тоффоли (Линдхольм, Колман), 1:3 – 20 Задоров (Уигар, Линдхольм), 2:3 – 51 Толванен (Ларссон, Бьоркстранн), 2:4 – 52 Хэнифин (Колман, Баклунд), 2:5 – 59 Колман (Задоров, Манджипани)
Ванкувер – Коламбус – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Петтерссон (Хорват), 1:1 – 3 Марченко (Лайне, Боквист), 2:1 – 14 Хьюз (Хорват, Миллер), 3:1 – 20 Михеев (Хорват, Босер), 4:1 – 49 Джошуа (Босер, Хорват), 5:1 – 53 Петтерссон (Хьюз, Миллер), 5:2 – 57 Марченко (Годро, Дженнер)