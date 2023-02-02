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НХЛ: Бостон одолел Торонто, Каролина разобралась с Баффало

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 1 февраля.
Сегодня, 07:32
Бостон победил Торонто / Getty Images
Бостон победил Торонто / Getty Images

В среду, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.

Торонто – Бостон – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 27 Форборт (Фредерик, Койл), 1:1 – 30 Марнер (Райлли, Самсонов), 1:2 – 33 Карло (Койл, Линдхольм), 1:3 – 43 Грир (Лауко), 2:3 – 49 Йернкрук (Холл, Джиордано), 2:4 – 50 Заха (Гжельчик, Макэвой), 2:5 – 53 Заха (Пастрняк, Крейчи)

Баффало – Каролина – 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Ахо (Свечников, Терявяйнен), 0:2 – 11 Ноусен (Котканиеми, Нечас), 0:3 – 13 Бернс (Чэтфилд, Котканиеми), 1:3 – 15 Так (Йокихарью), 1:4 – 51 Степан (Чэтфилд, Ноусен), 1:5 – 59 Мартинук (Дж.Стаал)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Брюинс Торонто Мэйпл Лифс Каролина Харрикейнз

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