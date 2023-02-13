iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Монреаль обыграл Эдмонтон, Вегас разобрался с Анахаймом

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 12 февраля.
Сегодня, 09:10
Вегас победил Анахайм / Getty Images
Вегас победил Анахайм / Getty Images

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.

Монреаль – Эдмонтон – 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Белзил (Юлонен, Пеццетта), 2:0 – 24 Харрис (Ковачевич, Дадонов), 3:0 – 29 Андерсон (Друэн, Дадонов), 3:1 – 33 Драйзайтль (Бушар, Хайман), 3:2 – 36 Кэйн (Бушар, Нерс), 4:2 – 39 Харви-Пинар (Сузуки, Мэтисон), 5:2 – 43 Харрис (Друэн, Армия), 6:2 – 50 Дворак (Дак)

Филадельфия – Сиэтл – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Типпет (Лоутон, Ристолайнен), 1:1 – 13 Эберле (Макканн), 1:2 – 18 Толванен (Бьоркстранн), 2:2 – 24 ван Римсдайк (Фрост, Типпет), 2:3 – 40 Шварц (Веннберг, Эберле), 2:4 – 42 Шварц (Борген, Веннберг), 3:4 – 57 Браун (Ристолайнен, Проворов)

Вашингтон – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Свечников (Карлссон, Гаджович), 0:2 – 30 Барабанов (Карлссон, Гертл), 1:2 – 37 Кузнецов (ван Римсдайк, Густафссон), 1:3 – 53 Карлссон (Кутюр, Барабанов), 1:4 – 58 Гертл (Бонино)

Вегас – Анахайм – 7:2 (1:0, 1:1, 5:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Коттер (Айкел, Хаг), 2:0 – 29 Хауден (Руа, Колесар), 2:1 – 37 Ватрано (Уайт, Лундстрем), 3:1 – 47 Теодор (Карлссон, Амадио), 4:1 – 49 Кессел (Теодор, Каррье), 5:1 – 52 Айкел (Мартинес, Смит), 5:2 – 54 Лундстрем (Зеграс, Грант), 6:2 – 55 Амадио (Карлссон, Смит), 7:2 – 56 Каррье (Кессел, Стивенсон)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс

Статьи по теме

НХЛ: Рейнджерс победили Вегас, Торонто проиграл Оттаве НХЛ: Рейнджерс победили Вегас, Торонто проиграл Оттаве
НХЛ: Колорадо по буллитам победил Сиэтл, Вегас взял верх над Вашингтоном НХЛ: Колорадо по буллитам победил Сиэтл, Вегас взял верх над Вашингтоном
НХЛ: Колорадо разгромил Оттаву, Вегас уступил Эдмонтону НХЛ: Колорадо разгромил Оттаву, Вегас уступил Эдмонтону
НХЛ: Нью-Джерси в овертайме обыграл Рейнджерс, Вегас уступил Лос-Анджелесу НХЛ: Нью-Джерси в овертайме обыграл Рейнджерс, Вегас уступил Лос-Анджелесу
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Теннис12:07
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
Лига Чемпионов11:50
Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов11:46
Прогнозы на матчи Лиги чемпионов: обыграет ли ПСЖ Баварию, а Милан - Тоттенхэм
Теннис11:37
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
Европа11:30
Подорожавшие футболисты: список игроков, наиболее поднявших свою стоимость за 2023 год
Лига Чемпионов11:28
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
НБА11:07
Голден Стэйт согласился на четырехсторонний обмен
Бокс10:42
Гвоздик сообщил, когда планирует провести свой следующий бой
Теннис10:20
Теннис: WTA и ATP - расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа09:55
Вильярреал - Барселона 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK