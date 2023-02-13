НХЛ: Монреаль обыграл Эдмонтон, Вегас разобрался с Анахаймом
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны четыре матча.
Монреаль – Эдмонтон – 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Белзил (Юлонен, Пеццетта), 2:0 – 24 Харрис (Ковачевич, Дадонов), 3:0 – 29 Андерсон (Друэн, Дадонов), 3:1 – 33 Драйзайтль (Бушар, Хайман), 3:2 – 36 Кэйн (Бушар, Нерс), 4:2 – 39 Харви-Пинар (Сузуки, Мэтисон), 5:2 – 43 Харрис (Друэн, Армия), 6:2 – 50 Дворак (Дак)
Филадельфия – Сиэтл – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Типпет (Лоутон, Ристолайнен), 1:1 – 13 Эберле (Макканн), 1:2 – 18 Толванен (Бьоркстранн), 2:2 – 24 ван Римсдайк (Фрост, Типпет), 2:3 – 40 Шварц (Веннберг, Эберле), 2:4 – 42 Шварц (Борген, Веннберг), 3:4 – 57 Браун (Ристолайнен, Проворов)
Вашингтон – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 3 Свечников (Карлссон, Гаджович), 0:2 – 30 Барабанов (Карлссон, Гертл), 1:2 – 37 Кузнецов (ван Римсдайк, Густафссон), 1:3 – 53 Карлссон (Кутюр, Барабанов), 1:4 – 58 Гертл (Бонино)
Вегас – Анахайм – 7:2 (1:0, 1:1, 5:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Коттер (Айкел, Хаг), 2:0 – 29 Хауден (Руа, Колесар), 2:1 – 37 Ватрано (Уайт, Лундстрем), 3:1 – 47 Теодор (Карлссон, Амадио), 4:1 – 49 Кессел (Теодор, Каррье), 5:1 – 52 Айкел (Мартинес, Смит), 5:2 – 54 Лундстрем (Зеграс, Грант), 6:2 – 55 Амадио (Карлссон, Смит), 7:2 – 56 Каррье (Кессел, Стивенсон)