НХЛ: Каролина обыграла Вашингтон, Бостон взял верх над Айлендерс
В субботу, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 13 матчей.
Нэшвилл – Флорида – 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Новак, 1:1 – 8 Казинс, 1:2 – 13 Ткачак (Монтур), 2:2 – 13 Дюшен (Гранлунд, Макдона), 3:2 – 16 Джохансен (Йоси), 4:2 – 28 Сиссонс (Макдона, Йоси), 5:2 – 37 Йоси (Джохансен, Макдона), 6:2 – 49 Новак (Томазино), 6:3 – 50 Райнхарт (Монтур, Барков), 7:3 – 55 Тренин
Сент-Луис – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 17 Рантанен (Комфер, Маккиннон), 0:2 – 28 Байрэм (Жирар, Рантанен), 1:2 – 36 Блэйз (Браун, Кайру), 1:3 – 43 Ничушкин (Маккиннон, Лехконен), 1:4 – 50 Байрэм (Комфер, Жирар)
Бостон – Айлендерс – 6:2 (3:0, 3:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Дебраск (Пастрняк, Маршанд), 2:0 – 10 Фолиньо (Грир, Форборт), 3:0 – 18 Фредерик (Фолиньо, Макэвой), 3:1 – 27 Палмиери (Добсон, Ли), 4:1 – 29 Бержерон (Макэвой, Дебраск), 5:1 – 32 Фредерик, 6:1 – 39 Заха (Койл), 6:2 – 54 Мартин (Эндрофф, Пулок)
Питтсбург – Нью-Джерси – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Малкин (Летанг, Ракелль), 1:1 – 5 Мерсер (Татар, Хишир), 1:2 – 24 Хэмилтон (Хьюз, Хишир), 1:3 – 29 Хишир (Шарангович), 1:4 – 49 Братт (Шарангович, Хьюз), 2:4 – 55 Малкин (Петри), 2:5 – 58 Хишир (Мерсер)
Даллас – Коламбус – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 18 Фоуди (Бемстрем, Рословик), 1:1 – 27 Делландреа, 1:2 – 46 Боквист (Оливер, Курали), 1:3 – 56 Оливер (Курали, Робинсон), 1:4 – 59 Робинсон (Оливер)
Торонто – Монреаль – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 22 Андерсон (Харрис, Мэтисон), 1:1 – 26 Бантинг (Сандин, Мэттьюс), 2:1 – 34 Энгвалл, 3:1 – 39 Бантинг (О′Райлли, Йернкрук), 4:1 – 44 В. Нюландер (Джиордано, Мэттьюс), 5:1 – 55 Кемпф (Сандин, Энгвалл)
Каролина – Вашингтон – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Котканиеми (Нечас, Терявяйнен), 2:0 – 26 Штястны (Мартинук, Чэтфилд), 3:0 – 29 Нечас (Котканиеми, Бернс), 4:0 – 32 Терявяйнен (Андерсен, Нечас), 4:1 – 51 Уилсон (Милано)
Ванкувер – Филадельфия – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 15 Бовилье (Петтерссон, Шенн), 1:1 – 16 Лоутон (Браун, Браун), 2:1 – 22 Кузьменко (Петтерссон, Шенн), 3:1 – 34 Бовилье (Хьюз, Петтерссон), 3:2 – 38 Фрост (Ристолайнен, Конекны), 4:2 – 51 Ди Джузеппе (Босер), 5:2 – 59 Петтерссон (Шенн, Миллер), 6:2 – 60 Петтерссон (Бир, Миллер)
Калгари – Рейнджерс – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Манджипани (Баклунд), 2:0 – 2 Кадри (Пеллетье, Юбердо), 2:1 – 37 Тарасенко (Панарин, Трочек), 2:2 – 53 Лафреньер (Хитил, Трочек), 3:2 – 62 Баклунд (Андерссон, Юбердо)
Сиэтл – Детройт – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 17 Эберле (Соуси), 1:1 – 20 Сутер (Задина, Уолмэн), 2:1 – 23 Эберле (Макканн, Бенирс), 3:1 – 40 Олексяк (Эберле, Бенирс), 4:1 – 45 Толванен (Борген, Спронг), 4:2 – 58 Ларкин (Бертуцци)
Лос-Анджелес – Аризона – 6:5 (5:1, 0:1, 0:3, 0:0, по буллитам - 2:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Фиала, 1:1 – 10 Браун (Бойд, Седерстрем), 2:1 – 10 Копитар (Рой, Байфилд), 3:1 – 12 Лизотт (Фиала, Иафалло), 4:1 – 15 Рой (Дурзи, Копитар), 5:1 – 16 Фиала (Лизотт), 5:2 – 36 Келлер (Вялимяки, Маччелли), 5:3 – 42 Келлер (Хэйтон), 5:4 – 48 Бойд (Мозер, Маччелли), 5:5 – 48 Фишер (О’Брайэн, Браун)
Сан-Хосе – Баффало – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 4 Козенс, 1:1 – 17 Свечников (Лоренц, Макдональд), 1:2 – 27 Пауэр (Скиннер, Так), 2:2 – 32 Барабанов (Карлссон, Кутюр), 2:3 – 50 Скиннер (Томпсон), 2:4 – 60 Так (Далин)
Вегас – Тампа-Бэй – 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Наместников (Сергачев, Перри), 1:1 – 7 Хауден (Пьетранжело, Колесар), 1:2 – 7 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 2:2 – 9 Маршессо (Теодор, Коттер), 3:2 – 15 Теодор (Карлссон, Смит), 4:2 – 18 Маршессо (Смит, Теодор), 4:3 – 25 Перри (Хедман), 5:3 – 59 Руа, 5:4 – 60 Бельмар (Наместников, Сергачев)