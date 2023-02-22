НХЛ: Тампа разбила Анахайм, Вегас по буллитам уступил Чикаго

Во вторник, 21 февраля, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны девять матчей.

Вашингтон – Детройт – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Хегг (Мяяття, Бертуцци), 0:2 – 15 Сутер, 1:2 – 16 Уилсон ( Бэкстрем, Густафссон), 1:3 – 47 Сутер

Каролина – Сент-Луис – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Свечников (Джарвис), 2:0 – 8 Свечников (Бернс, Джарвис), 2:1 – 24 Фолк (Ливо), 3:1 – 37 Ахо (Бернс, Свечников), 4:1 – 43 Джарвис (Ахо)

Нью-Джерси – Монреаль – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Бэррон (Харви-Пинар, Сузуки), 1:1 – 14 Братт (Хьюз), 1:2 – 23 Ковачевич (Мэтисон, Юлонен), 1:3 – 24 Сузуки (Шунемен, Хоффман), 1:4 – 46 Питлик (Дворак, Дадонов), 2:4 – 52 Мерсер (Хьюз, Вуд), 2:5 – 57 Мэтисон (Дворак)

Тампа-Бэй – Анахайм – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Пол (Пербикс), 2:0 – 30 Колтон (Киллорн, Сергачев), 3:0 – 31 Сирелли (Киллорн, Пербикс), 4:0 – 34 Богосян (Колтон, Марун), 5:0 – 42 Пойнт (Хэйгл, Кучеров), 6:0 – 43 Перри (Пербикс, Наместников), 6:1 – 47 Строум (Зеграс, Фаулер)

Баффало – Торонто – 3:6 (0:4, 0:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 4 О′Райлли (Таварес, Марнер), 0:2 – 5 О′Райлли (Таварес, Марнер), 0:3 – 8 Таварес (Марнер, О′Райлли), 0:4 – 13 Бантинг (В. Нюландер, Райлли), 0:5 – 35 В. Нюландер (Марнер, Таварес), 1:5 – 46 Куинн (Миттлстадт), 2:5 – 49 Так (Йокихарью, Томпсон), 3:5 – 57 Скиннер (Так, Далин), 3:6 – 59 О′Райлли (Марнер)

Нэшвилл – Ванкувер – 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Смит (Лоузон, Сиссонс), 2:0 – 28 Томазино (Пярссинен), 2:1 – 33 Кузьменко (Хьюз, Бир), 2:2 – 40 Дрис (Гарланд, Босер), 3:2 – 40 Нидеррайтер (Йоси, Новак), 4:2 – 48 Гранлунд (Пярссинен, Глэсс), 4:3 – 59 Гарланд (Петтерссон, Хьюз), 4:4 – 60 Кузьменко (Бовилье, Миллер)

Миннесота – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Хартман (Миддлтон, Капризов), 2:0 – 56 Хартман, 2:1 – 60 Копитар (Кемпе, Дурзи)

Чикаго – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Колесар (Руа), 1:1 – 13 Гаттман (Рэддиш, Джонсон), 1:2 – 32 Айкел (Теодор), 2:2 – 60 Джонсон (Доми, Кэйн)

Эдмонтон – Филадельфия – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Кэйтс (Делорье, Эллисон), 1:1 – 20 Бэрри (Драйзайтль), 1:2 – 32 Типпет (Люкселл, Хэйс), 2:2 – 47 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 3:2 – 53 Макдэвид (Драйзайтль), 4:2 – 58 Макдэвид (Нерс)