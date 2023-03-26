НХЛ: Бостон обыграл Тампу, победы Лос-Анджелеса, Рейнджерс и Нью-Джерси
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 25 марта
Бостон – Тампа-Бэй – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Бержерон (Линдхольм, Маршанд), 1:1 – 9 Хедман (Киллорн, Бельмар), 2:1 – 37 Хэтэуэй (Носек, Гжельчик)
Филадельфия – Детройт – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 30 Беллоуз (Лоутон, Типпет), 2:0 – 39 Лоутон (Ристолайнен), 3:0 – 58 Фоерстер (Кэйтс, Фараби)
Нэшвилл – Сиэтл – 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)
Шайбы: 0:1 – 3 Спронг (Танев, Донато), 0:2 – 17 Толванен (Бьоркстранн, Макканн), 1:2 – 21 Бэрри (Дюшен, Томазино), 1:3 – 37 Толванен, 2:3 – 41 Дюшен (Томазино, Бэрри), 2:4 – 43 Ларссон (Данн, Макканн), 2:5 – 48 Бенирс (Эберле, Данн), 2:6 – 50 Макканн, 2:7 – 52 Бьоркстранн (Гурде)
Калгари – Сан-Хосе – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Уигар, 2:0 – 7 Тоффоли (Юбердо, Линдхольм), 2:1 – 14 Кутюр (Агоццино, Карлссон), 2:2 – 24 Штурм (Карлссон, Грегор), 2:3 – 25 Каут (Линдблум, Лоренц), 3:3 – 25 Дюр (Льюис), 4:3 – 45 Кадри (Лучич, Дюр), 5:3 – 58 Тоффоли
Лос-Анджелес – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Арвидссон (Мур), 2:0 – 25 Иафалло (Уолкер, Дано), 2:1 – 38 Дюбуа (Пионк, Коннор), 3:1 – 41 Даути (Копитар, Кемпе), 4:1 – 58 Арвидссон (Даути, Андерсон)
Флорида – Рейнджерс – 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 9 Барков (Форслинг, Дюклер), 2:0 – 14 Ломберг (Стаал), 2:1 – 28 Какко (Лафреньер, Хитил), 2:2 – 38 Лафреньер (Мотт, Труба), 2:3 – 41 Кэйн, 2:4 – 46 Хитил (Какко), 3:4 – 47 Барков (Верхэге)
Миннесота – Чикаго – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 27 Ривс, 1:1 – 41 Райхел, 2:1 – 58 Хартман. 3:1 – 59 Годро (Сперджен)
Айлендерс – Баффало – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 53 Окпосо (Любушкин), 0:2 – 59 Скиннер (Миттлстадт, Козенс)
Даллас – Ванкувер – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 11 Сутер (Делландреа, Сегин), 1:1 – 18 Джошуа (Оман), 1:2 – 23 Босер (Гронек, Миллер), 1:3 – 25 Рэтбон (Петтерссон, Кузьменко)
Каролина – Торонто – 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Бернс (Гостисбеер, Нечас), 2:0 – 10 Дж.Стаал (Фаст, Мартинук), 2:1 – 24 Йернкрук (Марнер, Райлли), 2:2 – 32 Мэттьюс, 3:2 – 48 Ноусен (Котканиеми), 3:3 – 57 Мэттьюс (Райлли, Бантинг), 4:3 – 57 Ахо (Нечас, Слэвин), 5:3 – 58 Терявяйнен (Фаст, Ахо)
Монреаль – Коламбус – 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Педерсон (Рословик, Джонсон), 1:1 – 3 Хоффман (Сузуки, Мэтисон), 2:1 – 9 Юлонен (Эдмундсон, Галлахер), 2:2 – 18 Марченко (Бэйрьютер, Пик), 3:2 – 21 Харви-Пинар (Сузуки, Мэтисон), 4:2 – 27 Харви-Пинар (Сузуки, Хоффман), 5:2 – 33 Галлахер (Юлонен, Эванс), 6:2 – 36 Харви-Пинар (Мэтисон, Хоффман), 7:2 – 51 Белзил (Ковачевич, Тирни), 8:2 – 53 Сузуки (Харрис, Ковачевич)
Нью-Джерси – Оттава – 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Ткачак (Штюцле), 1:1 – 10 Хьюз, 2:1 – 22 Братт, 3:1 – 23 Мерсер (Хишир), 3:2 – 29 Шабо (Батерсон, Штюцле), 3:3 – 36 Кастелик (Хэмоник), 4:3 – 43 Хэмилтон (Палат, Хьюз), 5:3 – 59 Татар (Марино, Хишир)
Питтсбург – Вашингтон – 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Шайбы: 1:0 – 30 Пелинг (Хейнен), 2:0 – 32 Руэдел (Гранлунд, Цукер), 3:0 – 41 Генцел (Ракелль), 3:1 – 45 Уилсон (Кузнецов), 3:2 – 53 Овечкин (Строум, Карлсон), 3:3 – 57 Строум (Обе-Кюбель, Шири), 4:3 – 58 Малкин
Эдмонтон – Вегас – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Айкел (Маршессо, Барбашев), 1:1 – 3 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 1:2 – 16 Дорофеев (Кессел, Карлссон), 2:2 – 30 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:3 – 46 Маршессо (Теодор, Айкел), 3:3 – 51 Фогеле (Ямамото, Нерс), 3:4 – 62 Руа (Теодор, Айкел)
Анахайм – Сент-Луис – 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Терри (Сильверберг, Шаттенкирк), 1:1 – 2 Врана (Шенн, Фолк), 2:1 – 4 Нестеренко (Терри, Мактавиш), 2:2 – 15 Блэйз (Парайко, Капанен), 2:3 – 15 Шенн (Фолк), 2:4 – 21 Шенн (Парайко, Врана), 2:5 – 21 Капанен (Блэйз, Крюг), 2:6 – 41 Капанен (Парайко, Ледди), 3:6 – 45 Строум (Джонс, Зеграс)