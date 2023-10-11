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НХЛ: Вегас обыграл Сиэтл на старте сезона, победы Чикаго и Тампы

Завершился первый игровой день нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:50
Вегас победил Сиэтл / Getty Images
Вегас победил Сиэтл / Getty Images

В ночь с 10 на 11 октября стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

В своем первой поединке действующий обладатель Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс обыграл Сиэтл. Также с победных результатов выступления в чемпионате начали Чикаго и Тампа-Бэй.

Результаты матчей НХЛ за 10 октября

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Кучеров (Пойнт, Хедман), 1:1 – 36 О′Райлли (Макдона, Форсберг), 1:2 – 41 Пярссинен (О′Райлли, Форсберг), 2:2 – 42 Пол (Стэмкос, Пойнт), 3:2 – 43 Хэйгл, 3:3 – 48 Новак (Нюквист, Томазино), 4:3 – 50 Пол (Пойнт, Сергачев), 5:3 – 60 Кучеров (Пол)

Питтсбург – Чикаго – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 7 Раст (Эллер, Летанг), 2:0 – 31 Кросби (Петтерссон, Генцел), 2:1 – 35 Донато (Бедард, Влашич), 2:2 – 50 Гаттман (Атанасиу, Джонс), 2:3 – 55 Дикинсон (Фолиньо, Перри), 2:4 – 58 Фолиньо (Дикинсон, Перри)

Вегас – Сиэтл – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Стивенсон (Стоун, Хауден), 2:0 – 14 Маршессо, 3:0 – 21 Барбашев (Макнэбб), 3:1 – 28 Макканн (Эберле), 4:1 – 58 Айкел (Стивенсон, Стоун)

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