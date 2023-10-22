НХЛ: Вегас обыграл Чикаго, победы Ванкувера, Торонто и Бостона

В ночь на воскресенье, 22 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны 15 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 21 октября

Оттава – Детройт – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 16 Сэндерсон (Норрис, Ткачак), 1:1 – 18 Гостисбеер (Перрон, Ларкин), 1:2 – 24 Велено (Фишер), 1:3 – 34 Перрон (Зайдер, Ларкин), 1:4 – 41 Ларкин (Зайдер, Гостисбеер), 1:5 – 47 Велено (Спронг), 2:5 – 48 Грейг (Чикран, Жозеф)

Аризона – Анахайм – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 17 Цукер (Маччелли, Вялимяки), 2:0 – 34 Келлер (Дурзи, Шмалц), 2:1 – 47 Ватрано (Хенрик, Сильверберг)

Баффало – Айлендерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 36 Скиннер (Миттлстадт), 2:0 – 39 Самуэльссон (Скиннер, Миттлстадт), 3:0 – 42 Козенс (Гринуэй, Далин), 3:1 – 58 Добсон (Хорват, Барзэл)

Флорида – Ванкувер – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 11 К. Хьюз (Петтерссон, Миллер), 1:1 – 11 Барков, 1:2 – 30 Соуси (Гарланд), 1:3 – 31 Петтерссон (Михеев, Кузьменко), 2:3 – 46 Райнхарт (Барков, Родригес), 3:3 – 54 Райнхарт (Махура, Родригес), 3:4 – 55 Кузьменко (Миллер, Ди Джузеппе), 3:5 – 57 Босер

Монреаль – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Монахан (Кофилд, Сузуки), 2:0 – 29 Галлахер (Пирсон, Монахан), 2:1 – 51 Строум (Филлипс, Овечкин), 2:2 – 58 Строум (Карлсон, Кузнецов), 3:2 – 61 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)

Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 В. Нюландер (Таварес, Найз), 1:1 – 6 Кучеров (Хедман, Пойнт), 2:1 – 10 Барре-Буле (Пойнт, Кучеров), 3:1 – 13 Кучеров (Стэмкос, Сергачев), 3:2 – 52 Найз (Доми), 3:3 – 54 Найз (Кемпф, Доми), 3:4 – 64 Таварес (Клингберг, В. Нюландер)

Даллас – Филадельфия – 5:4 (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Джонстон (Бенн), 2:0 – 7 Сегин (Хейсканен, Сутер), 2:1 – 10 Фараби (Кэйтс, Бринк), 2:2 – 16 Конекны (Кэйтс), 3:2 – 21 Хинтц (Павелски, Робертсон), 4:2 – 50 Бенн (Джонстон), 4:3 – 51 Конекны (Лоутон, Сэнхайм), 4:4 – 52 Уолкер (Замула), 5:4 – 62 Павелски (Джонстон)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 17 Фагемо (Каррье, Нюквист), 2:0 – 22 Новак (Йоси, Шервуд), 3:0 – 22 Шервуд (Бэрри, Евангелиста), 4:0 – 42 Новак (Пярссинен, Нюквист), 4:1 – 50 Гертл (Кныжов, Ферраро), 5:1 – 53 Евангелиста (Фаббро)

Сент-Луис – Питтсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Саад (Кайру, Томас), 1:1 – 19 Малкин (Летанг), 2:1 – 25 Нейборс (Фолк, Капанен), 3:1 – 27 Парайко (Сундквист, Торопченко), 4:1 – 55 Саад (Томас, Капанен), 4:2 – 56 Р. Зогорна (О'Коннор, Эллер)

Чикаго – Вегас – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Бедард (Холл), 1:1 – 4 Карлссон (Корчак, Коттер), 1:2 – 27 Маршессо (Теодор, Айкел), 2:2 – 28 Джонсон (Донато, Мерфи), 2:3 – 41 Руа (Макнэбб, Колесар), 2:4 – 53 Стоун (Стивенсон, Амадио), 2:5 – 56 Коттер (Мартинес, Амадио), 3:5 – 59 Перри (Корчински, Фолиньо)

Миннесота – Коламбус – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Дэнфорт (Оливер, Иржичек), 0:2 – 26 Джонсон (Силлинджер), 1:2 – 27 Мермис (Эрикссон Эк, Юханссон), 2:2 – 28 Зукарелло-Асен (Хартман), 3:2 – 44 Брудин (Марун, Эрикссон Эк), 3:3 – 47 Дженнер (Сиверсон, Веренски), 3:4 – 54 Фантилли (Сиверсон, Проворов), 4:4 – 57 Юханссон (Мермис, Марун), 4:5 – 63 Рословик (Годро)

Колорадо – Каролина – 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 16 Котканиеми (Друри, Ноусен), 1:1 – 19 Джохансен (Лехконен, Маккиннон), 2:1 – 21 О'Коннор (Кольяно), 2:2 – 29 Бернс (Ноусен, Орлов), 2:3 – 30 Бантинг (Слэвин, Нечас), 3:3 – 32 Олофссон (Байрэм, О'Коннор), 4:3 – 34 Лехконен (Макар, Джохансен), 5:3 – 36 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен), 6:3 – 39 Рантанен (Лехконен, Макар), 6:4 – 52 Слэвин (Джарвис, Котканиеми)

Эдмонтон – Виннипег – 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Нерс (Драйзайтль, Макдэвид), 2:0 – 6 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль), 2:1 – 10 Моррисси (Баррон, Демело), 2:2 – 38 Наместников (Иафалло), 2:3 – 63 Шайфли (Коннор, Моррисси)

Сиэтл – Рейнджерс – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Шульц (Толванен, Думулин), 1:1 – 12 Панарин (Хитил), 1:2 – 33 Какко (Миллер, Труба), 1:3 – 38 Лафреньер (Хитил), 1:4 – 45 Панарин (Миллер, Хитил)

Лос-Анджелес – Бостон – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Пастрняк (ван Римсдайк, Маршанд), 1:1 – 26 Лаферрье (Фиала, Дюбуа), 1:2 – 34 Гики (Форборт, Лучич), 1:3 – 35 Маршанд (Форборт, Пастрняк), 1:4 – 57 Маршанд (Заха, Пастрняк), 2:4 – 58 Грундстрем (Льюис, Рой)

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