НХЛ: Даллас разбил Тампу, победы Рейнджерс, Бостона и Вегаса

В ночь на воскресенье, 3 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 декабря

Даллас – Тампа-Бэй – 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Сегин (Хейсканен, Марчмент), 2:0 – 6 Робертсон (Павелски), 3:0 – 7 Бенн (Хаканпя, Джонстон), 3:1 – 12 Хедман (Кучеров), 4:1 – 23 Марчмент (Линделль, Хаканпя), 5:1 – 32 Павелски (Хинтц, Харли), 6:1 – 34 Робертсон (Хинтц, Бенн), 7:1 – 53 Харли (Сутер, Павелски), 8:1 – 54 Стил (Линделль, Факса)

Виннипег – Чикаго – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Бедард (Курашев), 1:1 – 10 Шайфли (Моррисси, Виларди), 2:1 – 26 Баррон (Демело, Элерс), 3:1 – 50 Перфетти (Чисхольм, Сэмберг)

Нэшвилл – Рейнджерс – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 О′Райлли (Томазино, Фоуди), 2:0 – 15 Йоси (О′Райлли, Нюквист), 2:1 – 21 Труба (Бродзински, Трочек), 3:1 – 27 Сиссонс (Тренин), 3:2 – 28 Крайдер (Фокс, Трочек), 3:3 – 29 Трочек (Фокс, Зибанежад), 3:4 – 45 Линдгрен (Бродзински, Фокс)

Флорида – Айлендерс – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Ли (Нелсон, Палмиери), 1:1 – 13 Райнхарт (Монтур, Родригес), 1:2 – 24 Энгвалл (Нелсон, Романов), 1:3 – 29 Хольмстрем (Хорват, Готье), 2:3 – 33 Ткачак (Верхэге), 2:4 – 43 Готье (Хорват), 3:4 – 49 Верхэге (Экблад, Форслинг)

Каролина – Баффало – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 15 Ахо (Слэвин, Джарвис), 2:0 – 16 Друри (Чэтфилд, Нечас), 3:0 – 21 Ахо (Бернс, Свечников), 4:0 – 34 Ноусен (Слэвин, Нечас), 5:0 – 38 Терявяйнен (Бернс, Свечников), 5:1 – 44 Миттлстадт (Йокихарью, Так), 6:1 – 48 Шей (Терявяйнен), 6:2 – 49 Джост (Кребс)

Монреаль – Детройт – 4:5 (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Велено (Уолмэн, Рэймонд), 0:2 – 11 Фишер (Расмуссен), 0:3 – 19 Спронг (Зайдер), 1:3 – 19 Бэррон (Сузуки), 2:3 – 24 Армиа, 2:4 – 24 Дебринкет (Спронг, Зайдер), 3:4 – 44 Сузуки (Мэтисон), 4:4 – 56 Линдстрем (Эванс, Андерсон), 4:5 – 61 Уолмэн (Дебринкет, Ларкин)

Оттава – Сиэтл – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Жозеф, 2:0 – 33 Батерсон (Тарасенко, Штюцле)

Питтсбург – Филадельфия – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 34 Летанг, 1:1 – 36 Типпет (Фоерстер), 2:1 – 41 Генцел (Раст, Карлссон), 2:2 – 47 Лоутон (Силер), 2:3 – 53 Фоерстер (Кутюрье, Йорк), 3:3 – 59 Генцел (Малкин, Раст)

Торонто – Бостон – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Пастрняк (Линдхольм, Карло), 0:2 – 27 Шаттенкирк (Дебраск, Пастрняк), 1:2 – 32 Мэттьюс (Найз, В. Нюландер), 2:2 – 42 Доми (Йернкрук, Робертсон), 2:3 – 53 Фредерик (Гики, Форборт), 3:3 – 59 Мэттьюс (Таварес, Марнер), 3:4 – 64 Маршанд (Пастрняк)

Аризона – Сент-Луис – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Карконе (Керфут), 2:0 – 15 Шмалц (Келлер, Керфут), 3:0 – 19 Маччелли (Кесселринг, Крауз), 3:1 – 49 Саад (Ледди, Сундквист), 4:1 – 58 Керфут (Крауз)

Анахайм – Колорадо – 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Байрэм (Колтон, Вуд), 0:2 – 9 Байрэм (Мэнсон, Олофссон), 1:2 – 14 Хенрик (Ватрано, Строум), 1:3 – 19 Тэйвс (Маккиннон, Рантанен), 2:3 – 22 Карлссон (Киллорн), 3:3 – 30 Киллорн (Минтюков, Карлссон)

Вегас – Вашингтон – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Маршессо (Томпсон, Айкел), 2:0 – 27 Айкел (Хаттон), 3:0 – 41 Стоун (Барбашев, Айкел), 3:1 – 56 Уилсон (Карлсон, Строум), 4:1 – 58 Маршессо (Карлссон, Коттер)

Калгари – Ванкувер – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 К. Хьюз (Гронек, Босер), 0:2 – 8 Лафферти (Гронек, Михеев), 1:2 – 12 Баклунд (Уигар, Ружичка), 1:3 – 39 Михеев (Лафферти, Петтерссон), 2:3 – 55 Линдхольм (Танев, Шарангович), 2:4 – 58 Петтерссон (Майерс, Задоров), 3:4 – 59 Линдхольм (Андерссон, Хэнифин)

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