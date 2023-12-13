НХЛ: Торонто забросил семь шайб Рейнджерс, победы Детройта, Ванкувера и Вегаса

В ночь на среду, 13 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 декабря

Оттава – Каролина – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Норрис (Жиру, Бреннстрем), 1:1 – 18 Нечас (Друри, Шей), 1:2 – 32 Ахо (Терявяйнен, Деанджело), 1:3 – 33 Джарвис (Орлов, Ахо), 1:4 – 37 Ахо (Шей, Пеши)

Рейнджерс – Торонто – 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 3 Мэттьюс (Грегор, В. Нюландер), 0:2 – 5 Тимминс (Доми, Йернкрук), 1:2 – 5 Уилер, 1:3 – 15 Йернкрук (Таварес), 1:4 – 15 Марнер (Лагессон, Мэттьюс), 2:4 – 36 Зибанежад (Фокс, Панарин), 3:4 – 38 Уилер (Труба, Зибанежад), 3:5 – 41 Марнер (Мэттьюс, Райлли), 3:6 – 57 Мэттьюс (Маккейб, В. Нюландер), 3:7 – 58 Кемпф (Марнер, Броди)

Питтсбург – Аризона – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Генцел (Пуустинен, Кросби), 1:1 – 10 Крауз (Вялимяки, Цукер), 1:2 – 15 Маччелли (Бьюгстэд, Крауз), 2:2 – 16 Картер (О'Коннор), 3:2 – 44 Картер (Смит, Летанг), 4:2 – 58 Генцел (Петтерссон, Малкин)

Сент-Луис – Детройт – 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 5 Саад (Капанен, Бучневич), 1:1 – 13 Уолмэн, 1:2 – 15 Берггрен (Спронг, Петри), 2:2 – 21 Хэйс (Парайко, Ледди), 3:2 – 22 Хэйс, 3:3 – 29 Зайдер (Расмуссен), 4:3 – 36 Сканделла, 4:4 – 41 Рэймонд (Кэйн, Велено), 4:5 – 46 Фаббри (Копп, Рэймонд), 4:6 – 58 Расмуссен (Велено)

Нэшвилл – Филадельфия – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Нюквист (Форсберг, Каррье), 2:0 – 23 МакКэррон (Смит, Шенн), 2:1 – 39 Кутюрье (Эткинсон, Фараби), 2:2 – 46 Сэнхайм (Кутюрье, Конекны), 3:2 – 61 Форсберг (О′Райлли, Йоси)

Сиэтл – Флорида – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Ямамото (Бельмар, Борген), 2:0 – 45 Бельмар (Ямамото, Эванс), 3:0 – 49 Веннберг (Картье, Борген), 4:0 – 56 Толванен (Данн)

Ванкувер – Тампа-Бэй – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Пойнт (Хэйгл, Сергачев), 1:1 – 6 Кузьменко (Миллер, К. Хьюз), 2:1 – 29 Босер (Хегландер, Миллер), 3:1 – 36 Босер (Гронек, К. Хьюз), 4:1 – 58 Босер (К. Хьюз)

Вегас – Калгари – 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Уигар (Колман, Баклунд), 1:1 – 13 Стивенсон (Стоун, Маршессо), 1:2 – 22 Кадри (Поспишил, Зари), 2:2 – 25 Барбашев (Стоун), 2:3 – 38 Шарангович (Линдхольм), 3:3 – 46 Стоун (Маршессо, Карлссон), 4:3 – 56 Карлссон (Маршессо, Стивенсон), 4:4 – 59 Шарангович (Кадри, Хэнифин), 5:4 – 61 Стоун (Пьетранжело, Айкел)

Эдмонтон – Чикаго – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Бедард (Кревье, Влашич), 1:1 – 9 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид), 2:1 – 18 Ганье (Райан), 3:1 – 33 Драйзайтль (Ганье, Сиси), 4:1 – 41 Хайман (Бушар, Макдэвид)

Сан-Хосе – Виннипег – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Бэйли (Рутта, Хоффман), 1:1 – 16 Диллон, 2:1 – 55 Эклунд (Дюклер, Гранлунд)

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