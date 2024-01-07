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НХЛ: Бостон разгромил Тампу-Бэй, Монреаль в напряженной борьбе обыграл Рейнджерс

Вашему вниманию результаты регулярного сезона национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:28
Бостон - Тампа-Бэй / Getty Images
Бостон - Тампа-Бэй / Getty Images

В ночь с 6 на 7 января состоялось 12 матчей в национальной хоккейной лиге.

В большинстве матчей между командами была серьезная борьба, но были и разгромы.

Филадельфия - Калгари 3:2

Шайбы: Фрост, 24, Кутюрье, 36, Конекны, 32 - Юбердо, 21, Вигар, 29

Колорадо - Флорида 4:8

Шайбы: Макар, 21, Мэнсон, 22, Ничушкин, 24, Друан, 43 - Верхеге, 1, 56, Райнхарт, 4, 8, 45, Экман-Ларссон, 28, Стэнлунд, 48, Ткачук, 55

Бостон - Тампа-Бэй 7:3

Шайбы: Фредерик, 4, 21, Макэвой, 14, Пастрняк, 28, Хики, 41, ДеБраск, 56, Койл, 57 - Пойнт, 1, 35, Кучеров, 26

Коламбус - Миннесота 3:4

Шайбы: Силлинджер, 8, 31, 44 - Болди, 14, 30, Юханссон, 58, Росси, 63

Монреаль - Рейнджерс 3:3 (буллиты - 1:0)

Шайбы: Галлахер, 11, Монахан, 21, Армиа, 22 - Трочек, 30, Панарин, 34, Фокс, 49

Нью-Джерси - Ванкувер 4:6

Шайбы: Миллер, 26, 51, Хаула, 39, Хишир, 52 - Петтерсон, 21, 42, Миллер, 23, 24, Харланд, 39, Джошуа, 58

Питтсбург - Баффало 1:3

Шайбы: Ракель, 49 - Так, 2, Гиргенсонс, 55, Далин, 58

Сан-Хосе - Торонто 1:4

Шайбы: Гранлунд, 51 - Марнер, 15, Ярнкрук, 39, Нюландер, 49, 56

Даллас - Нэшвилл 3:4

Шайбы: Сегин, 29, Бенн, 39, Робертсон, 50 - Нюквист, 11, Еванджелиста, 27, Форсберг, 42, 47

Каролина - Сент-Луис 1:1 (буллиты - 1:2)

Шайбы: Терявяйнен, 13 - Уокер, 11

Вегас - Айлендерс 5:2

Шайбы: Айкел, 6, 41, Дорофеев, 37, Руа, 38, 44 - Барзал, 11, Мартин, 42

Эдмонтон - Оттава 3:1

Шайбы: Хайман, 38, 42, 57 - Келли, 55

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