Айлендерс и Рейнджерс провели четвертый по посещаемости матч в истории хоккея

Историческое дерби Нью-Йорка состоялось на стадионе, который примет финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Вечером воскресенья, 18 февраля, в Нью-Йорке состоялся матч регулярного сезона НХЛ между двумя нью-йоркскими командами: Айлендерс и Рейнджерс.

Номинальные гости оформили камбек с 3:5 и вырвали победу в овертайме со счетом 6:5. Но, помимо интересной игры, этот поединок вписал себя в историю.

Как сообщает Суспільне, этот матч стал четвертым самым посещаемым за всю историю хоккея и третьим за всю историю НХЛ - Метлайф Стэдиум посетили 79 690 зрителей.

Метлайф Стэдиум / Источник: Getty Images

Абсолютный рекорд был установлен в 2010 году, когда на матч Central Collegiate Hockey Association (ССНА) между Мичиган Вулверинз и Мичиган Стэйт Спартанз пришли 104 173 зрителей.

Спустя четыре года этот рекорд повторили в НХЛ: встречА Детройта и Торонто в 2014 году также собрала 104 173 зрителей. Примечательно, что оба эти матча прошли на одном и том же стадионе, а именно Мичиган Стэдиум.в городе Энн-Арбор.

Также интересен тот факт, что Метлайф Стэдиум будет принимать финал будущего чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех прошедших матчей Национальной хоккейной лиги.

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