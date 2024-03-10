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НХЛ: Тампа разгромила Филадельфию, победы Бостона, Рейнджерс и Ванкувера

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:40
Тампа одержала разгромную победу над Филадельфией / Getty Images
Тампа одержала разгромную победу над Филадельфией / Getty Images

В ночь на воскресенье, 10 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 марта

Баффало – Эдмонтон – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Маклауд (Фогеле, Драйзайтль), 0:2 – 14 Фогеле (Маклауд), 1:2 – 15 Томпсон, 2:2 – 51 Брайсон

Коламбус – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Шервуд, 1:1 – 21 Тексье (Проворов), 1:2 – 44 Евангелиста (Новак, Янковски)

Нью-Джерси – Каролина – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 12 Нечас (Ноусен, Терявяйнен), 1:1 – 35 Хишир (Джек Хьюз), 1:2 – 42 Котканиеми (Пеши, Фаст), 1:3 – 58 Свечников (Шей, Терявяйнен), 2:3 – 59 Майер (Марино, Хишир), 2:4 – 59 Терявяйнен

Бостон – Питтсбург – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Пастрняк (Заха, Дебраск), 2:0 – 32 Заха (Лорей, Гики), 3:0 – 38 Маршанд (Линдхольм, Койл), 3:1 – 42 Летанг (Кросби), 4:1 – 49 Дебраск (Линдхольм, Маршанд), 5:1 – 55 Заха (Хейнен, Пастрняк)

Флорида – Калгари – 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Тарасенко, 1:1 – 25 Шарангович (Кузьменко, Кадри), 2:1 – 26 Барков (Тарасенко, Райнхарт), 3:1 – 33 Беннетт (Ткачак, Форслинг), 4:1 – 34 Тарасенко (Экман-Ларссон, Форслинг), 5:1 – 44 Стенлунд (Луостаринен)

Сан-Хосе – Оттава – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Бордело (Гранлунд, Зеттерлунд), 1:1 – 29 Штюцле (Ткачак, Сэндерсон), 2:1 – 34 Бордело (Эклунд, Гранлунд)

Монреаль – Торонто – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Мэтисон (Слафковски, Кофилд), 1:1 – 21 Макмэнн (Кемпф), 1:2 – 38 Доми (Броди, Йернкрук), 2:2 – 45 Ньюхук (Мэтисон, Слафковски), 2:3 – 53 Таварес (Доми, Маккейб)

Тампа-Бэй – Филадельфия – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Хедман (Рэддиш, Кучеров), 2:0 – 5 Пол (Рэддиш, Дюклер), 3:0 – 9 Шири (Эйссимонт, Рэддиш), 4:0 – 10 Пойнт (Хедман, Стэмкос), 5:0 – 35 Дюклер (Стэмкос), 6:0 – 47 Хедман (Рэддиш, Пойнт), 7:0 – 48 Хэйгл (Эйссимонт, Рэддиш)

Вашингтон – Чикаго – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Лапьер (Протас, Карлсон), 2:0 – 8 Сгарбосса (Карлсон, ван Римсдайк), 3:0 – 13 Уилсон (Овечкин, Строум), 4:0 – 37 Милано (Протас), 4:1 – 49 Джонсон (Сэнфорд, Тинорди)

Рейнджерс – Сент-Луис – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Трочек (Фокс, Панарин), 2:0 – 19 Веси (Гудроу), 3:0 – 46 Крайдер (Фокс, Панарин), 4:0 – 51 Какко (Веннберг, Густафссон)

Ванкувер – Виннипег – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Миллер (К. Хьюз, Хегландер), 2:0 – 13 Хегландер (Петтерссон, Сутер), 3:0 – 17 Ди Джузеппе (Блюгерс), 4:0 – 24 Петтерссон (К. Хьюз, Гарланд), 5:0 – 55 Сутер

Вегас – Детройт – 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Дорофеев (Стивенсон, Теодор), 2:0 – 14 Маршессо (Хэнифин, Айкел), 2:1 – 19 Расмуссен (Перрон, Зайдер), 2:2 – 42 Комфер (Копп, Зайдер), 3:2 – 50 Макнэбб (Айкел, Бриссон), 3:3 – 50 Гостисбеер (Перрон, Расмуссен), 4:3 – 57 Маршессо (Барбашев, Айкел), 5:3 – 58 Маршессо (Хэнифин, Барбашев)

Лос-Анджелес – Даллас – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Фиала (Даути), 1:1 – 30 Факса (Смит), 1:2 – 30 Робертсон (Линделль, Павелски), 1:3 – 46 Джонстон (Марчмент, Дюшен), 1:4 – 56 Павелски (Робертсон)

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