НХЛ: Флорида уступила Каролине, Бостон в овертайме одолел Монреаль

В ночь на пятницу, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 марта

Баффало – Айлендерс – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Олофссон (Пауэр, Петерка), 2:0 – 28 Козенс (Скиннер, Клифтон), 3:0 – 29 Бенсон (Пауэр, Йокихарью), 4:0 – 55 Бенсон (Байрэм, Далин)

Каролина – Флорида – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Джарвис (Слэвин, Дж.Стаал), 2:0 – 22 Нечас (Генцел, Орлов), 3:0 – 28 Кузнецов (Чэтфилд), 4:0 – 55 Свечников (Слэвин)

Коламбус – Оттава – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Дженнер (Боквист, Годро), 2:0 – 45 А. Нюландер (Веренски, Годро), 2:1 – 47 Жиру (Кастелик, Катчук), 2:2 – 52 Штюцле (Бреннстрем, Бернар-Докер)

Детройт – Аризона – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Кули (Гюнтер), 1:1 – 18 Рэймонд (Гостисбеер, Кэйн), 1:2 – 28 Карконе (Маччелли, Керфут), 1:3 – 50 Бьюгстэд (Келлер, Шмалц), 1:4 – 56 Келлер (Дермотт, Бьюгстэд)

Монреаль – Бостон – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Хейнен (Заха, Пастрняк), 1:1 – 14 Сузуки (Слафковски), 1:2 – 61 Дебраск (Линдхольм, Маршанд)

Питтсбург – Сан-Хосе – 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Аччари (О'Коннор, Карлссон), 1:1 – 14 Зеттерлунд (Трун, Эддисон), 1:2 – 19 Влэшик (Гранлунд, Костин), 2:2 – 24 Картер (Бемстрем), 3:2 – 31 Малкин (Эллер, О'Коннор), 3:3 – 38 Костин (Влэшик, Гранлунд), 4:3 – 42 Людвиг (Смит, Жозеф), 5:3 – 44 Ракелль (Людвиг, Жозеф), 6:3 – 58 Раст (Кросби, Летанг)

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Панарин (Лафреньер, Трочек), 0:2 – 16 Шнайдер (Рословик, Зибанежад), 1:2 – 32 Пойнт (Кучеров), 2:2 – 38 Дюклер (Кучеров, Пойнт), 2:3 – 41 Рословик (Крайдер, Фокс), 3:3 – 43 Пойнт (Кучеров, Хедман), 4:3 – 52 Стэмкос (Сирелли, Пойнт), 5:3 – 54 Пойнт (Хедман, Кучеров), 6:3 – 56 Кучеров (Пол, Пойнт)

Филадельфия – Торонто – 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 2 Бертуцци (В. Нюландер, Мэттьюс), 0:2 – 9 Хольмберг (Райлли, Дьюар), 0:3 – 15 Лильегрен (Самсонов, Бертуцци), 1:3 – 21 Типпет (Конекны, Фрост), 1:4 – 44 Мэттьюс (Любушкин, Хольмберг), 1:5 – 44 В. Нюландер (Кемпф, Доми), 1:6 – 49 Найз (Лильегрен, Маккейб), 2:6 – 58 Фоерстер (Кутюрье, Сэнхайм)

Даллас – Нью-Джерси – 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Джонстон (Харли, Бенн), 1:1 – 5 Хаула, 2:1 – 12 Смит (Делландреа, Хаканпя), 2:2 – 17 Тирни (Десимон, Макдермид), 2:3 – 21 Мерсер (Люк Хьюз, Хишир), 2:4 – 23 Майер (Немец, Братт), 2:5 – 25 Носек (Лазар), 2:6 – 54 Хольц (Майер, Тирни)

Миннесота – Анахайм – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Богосян (Брудин, Росси), 2:0 – 22 Капризов (Болди, Хартман)

Калгари – Вегас – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 37 Манта (Теодор), 1:1 – 44 Шарангович (Шилингтон, Хант), 2:1 – 50 Колман (Кадри), 3:1 – 54 Коронато (Шарангович, Хант), 4:1 – 57 Колман (Манджипани, Баклунд)

Сиэтл – Вашингтон – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 34 Оши, 1:1 – 43 Бьоркстранн (Ямамото, Гурде), 1:2 – 51 Макмайкл

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!