НХЛ: Бостон обыграл Каролину, победы Тампы и Колорадо, разгром от Флориды

В ночь на пятницу, 5 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 4 апреля

Каролина – Бостон – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Маршанд (Койл, Гики), 0:2 – 7 Пастрняк (Хейнен, Заха), 0:3 – 10 Хейнен (Заха, Пастрняк), 1:3 – 35 Генцел (Шей, Ноусен), 1:4 – 57 Линдхольм

Монреаль – Тампа-Бэй – 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Армия (Ньюхук, Галлахер), 1:1 – 9 Пол (Кучеров, Пойнт), 1:2 – 16 Эйссимонт (Дамба, Мотт), 2:2 – 24 Армия (Галлахер, Ньюхук), 2:3 – 27 Стэмкос (де Хаан, Сирелли), 2:4 – 29 Пол (Эйссимонт), 2:5 – 33 Хэйгл (Сирелли, Рэддиш), 2:6 – 37 Кучеров (Стэмкос, Пойнт), 3:6 – 48 Слафковски (Мэтисон, Зекай), 4:6 – 51 Кофилд (Слафковски, Сузуки), 4:7 – 59 Стэмкос (Кучеров)

Коламбус – Айлендерс – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Энгвалл (Палмиери, Пулок), 1:1 – 9 Воронков (Тексье, Марченко), 1:2 – 13 Хорват (Романов, Барзэл), 2:2 – 17 Марченко (Силлинджер, Веренски), 2:3 – 43 Добсон (Романов, Барзэл), 2:4 – 59 Палмиери

Вашингтон – Питтсбург – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Ши (Эллер, Смит), 0:2 – 11 Жозеф (О'Коннор, Летанг), 0:3 – 29 Бантинг (Карлссон, Пуустинен), 1:3 – 46 Овечкин (Лапьер, Милано), 1:4 – 57 Эллер (Летанг, Смит)

Оттава – Флорида – 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Казинс (Беннетт, Ткачак), 0:2 – 1 Куликов (Родригес, Луостаринен), 0:3 – 22 Лунделль (Казинс, Луостаринен), 0:4 – 24 Беннетт (Махура, Ткачак), 0:5 – 37 Райнхарт (Тарасенко, Барков), 0:6 – 43 Ткачак (Райнхарт, Барков)

Виннипег – Калгари – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Уигар (Кузьменко, Юбердо), 1:1 – 13 Виларди (Моррисси, Коннор), 2:1 – 14 Элерс (Перфетти), 2:2 – 30 Мироманов (Уигар), 3:2 – 35 Тоффоли (Элерс, Наместников), 4:2 – 48 Виларди (Пионк, Моррисси), 5:2 – 58 Виларди (Шайфли, Монахан)

Нэшвилл – Сент-Луис – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Йоси (Форсберг, О′Райлли), 1:1 – 7 Саад (Томас), 2:1 – 21 Форсберг (О′Райлли, Нюквист), 3:1 – 39 Бовилье (Евангелиста, Нюквист), 4:1 – 44 МакКэррон (Шервуд), 4:2 – 46 Нейборс (Крюг, Фолк), 4:3 – 57 Кайру (Бучневич, Фолк), 5:3 – 58 Форсберг (Макдона, Нюквист), 6:3 – 59 Янковски

Миннесота – Колорадо – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Лехконен (Миттлстадт, Джонсон), 1:1 – 8 Леттьери (Луккини, Шоу), 1:2 – 12 Друэн (Маккиннон, Макар), 1:3 – 21 Друэн (Тэйвс, Маккиннон), 2:3 – 30 Чисхольм (Зукарелло-Асен, Капризов), 2:4 – 46 Маккиннон (Друэн), 2:5 – 58 Рантанен

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Кемпе, 0:2 – 11 Томас (Дюбуа, Спенс), 1:2 – 58 Костин (Эклунд, Гранлунд)

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