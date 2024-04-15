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НХЛ: Вегас в овертайме одолел Колорадо, победы Сент-Луиса, Каролины и Калгари

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:55
Вегас обыграл Колорадо / Getty Images
Вегас обыграл Колорадо / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 14 апреля

Сент-Луис – Сиэтл – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Макканн, 1:1 – 18 Капанен (Торопченко), 2:1 – 41 Кайру (Саад, Кессел), 3:1 – 56 Шенн (Уокер, Ледди), 4:1 – 59 Уокер

Вегас – Колорадо – 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Колтон (Макар, Вуд), 0:2 – 10 Макар (Лехконен, Маккиннон), 0:3 – 32 Рантанен (Ничушкин, Мэнсон), 1:3 – 42 Барбашев (Хэнифин, Колесар), 2:3 – 46 Карлссон (Теодор, Дорофеев), 3:3 – 56 Карлссон (Уайтклауд, Хауден), 4:3 – 61 Гертл (Маршессо, Айкел)

Чикаго – Каролина – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 10 Назар (Джонс), 1:1 – 24 Дж.Стаал (Свечников, Мартинук), 2:1 – 41 Атанасиу (Донато, Райхел), 2:2 – 46 Джарвис, 2:3 – 56 Джарвис (Свечников, Бернс), 2:4 – 57 Ахо (Генцел)

Калгари – Аризона – 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Керфут (Ингрэм, Кесселринг), 0:2 – 3 Маччелли (Колячонок, Браун), 1:2 – 7 Кузьменко (Поспишил, Кадри), 2:2 – 9 Коронато, 2:3 – 17 Гюнтер (Келлер, Дурзи), 3:3 – 29 Зари (Хант), 3:4 – 35 Гюнтер (Келлер, Еник), 3:5 – 36 Доун (Макбэйн), 4:5 – 36 Шарангович (Андерссон, Баклунд), 5:5 – 41 Кадри (Шилингтон, Андерссон), 6:5 – 45 Кадри (Кузьменко, Уигар)

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