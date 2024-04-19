НХЛ: Колорадо обыграл Эдмонтон, Вегас уступил Анахайму, победы Виннипега и Лос-Анджелеса

В ночь на пятницу, 19 апреля, прошел заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 апреля

Миннесота – Сиэтл – 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 4 Капризов, 1:1 – 31 Бенирс (Бьоркстранн, Шульц), 1:2 – 46 Гурде (Танев), 2:2 – 51 Зукарелло-Асен (Миддлтон, Болди), 2:3 – 57 Картье (Макканн, Бьоркстранн), 2:4 – 58 Гурде (Олексяк, Танев), 3:4 – 58 Фэйбер (Хартман, Болди)

Виннипег – Ванкувер – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Гарланд, 1:1 – 11 Виларди (Ламберт, Иафалло), 2:1 – 21 Перфетти (Шмидт, Эпплтон), 2:2 – 37 Линдхольм (Гарланд, К. Хьюз), 3:2 – 45 Чибриков (Нидеррайтер), 4:2 – 57 Перфетти

Калгари – Сан-Хосе – 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Клапка, 2:0 – 14 Колман (Андерссон, Зари), 3:0 – 23 Шилингтон (Манджипани, Кузьменко), 4:0 – 26 Руни (Коронато, Поспишил), 5:0 – 26 Уигар (Колман, Мироманов), 5:1 – 59 Зеттерлунд (Граф, Гранлунд)

Колорадо – Эдмонтон – 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ничушкин (Миттлстадт, Лехконен), 2:0 – 5 Рантанен (Маккиннон, Тэйвс), 3:0 – 7 Ничушкин (Макар, Маккиннон), 4:0 – 10 Мэнсон (Тренин, Уолкер), 4:1 – 15 Холлоуэй (Кулак, Броберг), 5:1 – 32 Паризе (Вуд, Колтон)

Вегас – Анахайм – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 24 Ватрано (Строум, Фаулер), 1:1 – 38 Айкел (Карлссон, Теодор), 1:2 – 41 Ватрано (Зеграс, Строум), 1:3 – 41 Лакомб (Карлссон, Готье), 1:4 – 59 Ватрано (Лакомб)

Лос-Анджелес – Чикаго – 5:4 (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Райхел, 1:1 – 24 Арвидссон (Мур, Дано), 2:1 – 36 Байфилд (Спенс, Дано), 3:1 – 37 Мур (Дано, Арвидссон), 3:2 – 41 Джонсон (Донато, Корчински), 3:3 – 43 Андерсон (Слаггерт), 3:4 – 46 Донато (Энтвистл), 4:4 – 58 Арвидссон (Кемпе, Байфилд), 5:4 – 61 Кемпе

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