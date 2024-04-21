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Плей-офф НХЛ: Каролина повела в серии с Айлендерс, Бостон уверенно обыграл Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:59
Бостон победил Торонто / Getty Images
Бостон победил Торонто / Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 апреля, стартовал розыгрыш Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялись первые два матча.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 20 апреля

Читай также: Кубок Стэнли: Бостон и Каролина открыли счет в сериях первого раунда

Каролина – Айлендерс – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Кузнецов (Шей, Нечас), 1:1 – 8 Маклин (Романов, Ли), 2:1 – 43 Ноусен (Кузнецов, Шей), 3:1 – 58 Нечас (Друри, Пеши)

Счет в серии: 1-0

Бостон – Торонто – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Бичер (Марун, Боквист), 2:0 – 25 Карло (Линдхольм, Дебраск), 3:0 – 35 Дебраск (Маршанд, Макэвой), 4:0 – 37 Дебраск (Макэвой, Маршанд), 4:1 – 41 Кемпф (Ривс, Дьюар), 5:1 – 57 Фредерик (Пастрняк)

Счет в серии: 1-0

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