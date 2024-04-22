Плей-офф НХЛ: Рейнджерс повели в серии с Вашингтоном, голевая феерия с 13 шайбами от Виннипега и Колорадо

В ночь на понедельник, 22 апреля, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

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Результаты матчей плей-офф НХЛ за 21 апреля

Флорида – Тампа-Бэй – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Райнхарт (Барков, Форслинг), 1:1 – 16 Хэйгл (Стэмкос, Сирелли), 2:1 – 41 Верхэге (Ткачак, Барков), 3:1 – 57 Ткачак (Экблад), 3:2 – 59 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)

Счет в серии: 1-0.

Рейнджерс – Вашингтон – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Ремпе (Гудроу, Веси), 2:0 – 24 Панарин (Лафреньер, Трочек), 3:0 – 26 Веси (Гудроу), 3:1 – 27 Фегервары (Протас, Уилсон), 4:1 – 56 Крайдер (Рословик, Зибанежад)

Счет в серии: 1-0.

Виннипег – Колорадо – 7:6 (3:3, 1:0, 3:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Ничушкин (Мэнсон), 1:1 – 8 Моррисси (Диллон, Коннор), 2:1 – 11 Наместников (Иафалло), 2:2 – 14 Вуд (Колтон, Кивиранта), 2:3 – 15 Маккиннон (Макар, Рантанен), 3:3 – 15 Шайфли (Виларди), 4:3 – 28 Лаури (Нидеррайтер, Диллон), 5:3 – 43 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон), 6:3 – 45 Коннор (Шайфли, Моррисси), 6:4 – 46 Лехконен (Маккиннон, Макар), 7:4 – 48 Коннор (Шайфли, Виларди), 7:5 – 52 Макар, 7:6 – 59 Миттлстадт (Рантанен, Лехконен)

Счет в серии: 1-0.

Ванкувер – Нэшвилл – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Цукер (Янковски, Йоси), 1:1 – 21 Линдхольм (Задоров, Джошуа), 1:2 – 30 О′Райлли (Форсберг, Нюквист), 2:2 – 48 Сутер (Босер, К. Хьюз), 3:2 – 49 Джошуа (К. Хьюз, Гарланд), 4:2 – 58 Джошуа (Миллер, Блюгерс)

Счет в серии: 1-0.

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