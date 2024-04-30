Плей-офф НХЛ: Флорида выбила Тампу, Даллас сравнял счет в серии с Вегасом

В ночь на вторник, 30 апреля, были сыграны два матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 29 апреля

Флорида – Тампа-Бэй – 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Верхэге (Миккола, Барков), 2:0 – 32 Барков (Форслинг, Экблад), 2:1 – 33 Хедман (Хэйгл, Кучеров), 3:1 – 51 Барков (Верхэге, Ткачак), 4:1 – 54 Родригес (Тарасенко, Стенлунд), 5:1 – 56 Верхэге (Ткачак), 6:1 – 58 Миккола (Луостаринен, Лунделль)

Счет в серии: 4-1

Вегас – Даллас – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Амадио (Хауден, Макнэбб), 1:1 – 17 Дадонов (Сутер), 2:1 – 23 Айкел (Барбашев, Маршессо), 2:2 – 29 Джонстон (Сегин, Дюшен), 2:3 – 38 Делландреа (Стил, Смит), 2:4 – 58 Хинтц

Счет в серии: 2-2

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