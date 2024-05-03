Кубок Стэнли: Торонто обыграл Бостон и сравнял счет в серии

В ночь на пятницу, 3 мая, состоялся всего один матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Торонто на своем льду принимал Бостон, который имел возможность закрыть серию. Но у Брюинз не получилось этого сделать: Мэйпл Лифс победили со счетом 2:1 благодаря дублю в исполнении Вильяма Нюландера.

Гости ответили лишь одним голом, забросив шайбу за 0,1 с до финальной сирены.

Торонто - Бостон 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 - Нюландер, 40

2:0 - Нюландер, 58

2:1 - Гики, 60

Счет в серии 3-3

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НХЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!