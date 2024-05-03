Кубок Стэнли: Торонто обыграл Бостон и сравнял счет в серии
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего хоккейного поединка.
В ночь на пятницу, 3 мая, состоялся всего один матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Торонто на своем льду принимал Бостон, который имел возможность закрыть серию. Но у Брюинз не получилось этого сделать: Мэйпл Лифс победили со счетом 2:1 благодаря дублю в исполнении Вильяма Нюландера.
Гости ответили лишь одним голом, забросив шайбу за 0,1 с до финальной сирены.
Торонто - Бостон 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 - Нюландер, 40
2:0 - Нюландер, 58
2:1 - Гики, 60
Счет в серии 3-3
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НХЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!