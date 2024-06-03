Финал Кубка Стэнли этого сезона установил рекорд по расстоянию между городами соперников

В решающей серии за трофей поборются Эдмонтон и Флорида.

Эдмонтон и Флорида сыграют в финале / Getty Images

Эдмонтон в шестом матче решающей серии Запада обыграл Даллас и вышел в финал Кубка Стэнли сезона-2023/2024, где встретится с Флоридой, которая в свою очередь на Востоке одолела Рейнджерс.

Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом (штат Флорида) составляет 4089 километров (2541 миля), что является рекордным в истории финалов НХЛ, сообщает Sportsnet Stats.

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Предыдущие самый большие дистанции между финалистами Кубка Стэнли:

Кроме того, участники финала Кубка Стэнли имеют самую большую разницу в географической широте среди всех серий чемпионатов в истории профессионального спорта Северной Америки. Эдмонтон находится на 53,5461 градусе северной широты, а Санрайз во Флориде расположен на 26,1670 градусах северной широты.

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2023/2024.

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