Финал Кубка Стэнли этого сезона установил рекорд по расстоянию между городами соперников
Эдмонтон в шестом матче решающей серии Запада обыграл Даллас и вышел в финал Кубка Стэнли сезона-2023/2024, где встретится с Флоридой, которая в свою очередь на Востоке одолела Рейнджерс.
Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом (штат Флорида) составляет 4089 километров (2541 миля), что является рекордным в истории финалов НХЛ, сообщает Sportsnet Stats.
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Предыдущие самый большие дистанции между финалистами Кубка Стэнли:
Кроме того, участники финала Кубка Стэнли имеют самую большую разницу в географической широте среди всех серий чемпионатов в истории профессионального спорта Северной Америки. Эдмонтон находится на 53,5461 градусе северной широты, а Санрайз во Флориде расположен на 26,1670 градусах северной широты.
Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2023/2024.
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