Плей-офф НХЛ: Эдмонтон выиграл финальную серию Запада с Далласом

В ночь на понедельник, 3 июня, состоялся шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Эдмонтон сумел выиграть противостояние с Далласом со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли.

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Результат матча плей-офф НХЛ за 2 июня

Эдмонтон – Даллас – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль), 2:0 – 15 Хайман (Бушар, Макдэвид), 2:1 – 49 Марчмент (Танев, Сегин)

Счет в серии: 4-2

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