Плей-офф НХЛ: Флорида в шестом матче закрыла финальную серию Востока с Рейнджерс

В ночь на воскресенье, 2 июня, состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Флорида одержала четвертую победу над Рейнджерс, доведя счет в противостоянии до 4-2, и вышла в финал Кубка Стэнли.

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Результат матча плей-офф НХЛ за 1 июня

Флорида – Рейнджерс – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Беннетт (Родригес), 2:0 – 49 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль), 2:1 – 58 Панарин (Фокс, Трочек)

Счет в серии: 4-2

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