НХЛ: Вегас одолел Нью-Джерси, Флорида обыграла Сент-Луис, победы Тампы, Торонто и Ванкувера
В ночь на пятницу, 7 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 6 февраля
Коламбус – Юта – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Дэнфорт (Харрис), 1:1 – 22 Крауз (Кесселринг, Доун), 1:2 – 32 Мяяття (Бьюгстэд), 2:2 – 39 Проворов (Веренски), 2:3 – 64 Гюнтер (Ингрэм)
Нью-Джерси – Вегас – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 23 Руа (Макнэбб), 0:2 – 31 Теодор (Барбашев, Олофссон), 0:3 – 44 Айкел (Уайтклауд, Хэнифин), 1:3 – 55 Палат (Братт, Ноусен)
Филадельфия – Вашингтон – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 17 Мичков (Сэнхайм), 1:1 – 19 Овечкин (Строум, Фегервары), 1:2 – 24 Макмайкл (Чикран, Протас), 2:2 – 27 Фоерстер (Конекны, Андре), 3:2 – 31 Мичков (Драйсдейл, Аболс), 3:3 – 46 Эллер (Рэддиш), 3:4 – 52 Чикран (Рэддиш, Карлсон)
Тампа-Бэй – Оттава – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Генцел (Кучеров, Пойнт), 1:1 – 25 Амадио (Шабо, Штюцле), 2:1 – 30 Хэйгл (Василевский, Макдона), 3:1 – 55 Пойнт (Гонсалвеш, Кучеров), 4:1 – 59 Чернак (Пойнт), 5:1 – 59 Чаффи (Рэддиш, Гленденинг)
Миннесота – Каролина – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Тренин (Богосян, Хуснутдинов), 2:0 – 41 Хиностроза (Брудин, Сперджен), 2:1 – 57 Ахо (Свечников, Джарвис)
Сент-Луис – Флорида – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Болдук (Торопченко, Сутер), 1:1 – 7 Самоскевич (Ткачак, Беннетт), 1:2 – 16 Ткачак (Барков, Экблад), 2:2 – 25 Сундквист (Болдук, Томас), 2:3 – 59 Ткачак (Барков, Райнхарт)
Калгари – Колорадо – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 3 Юбердо (Коронато, Уигар), 1:1 – 21 Макар (Тэйвс, Маккиннон), 1:2 – 25 Лехконен (Нечас, Маккиннон), 1:3 – 39 Нечас (Макар, Маккиннон), 1:4 – 52 Нечас (Келли, Малински), 2:4 – 58 Андерссон (Кадри, Поспишил)
Сиэтл – Торонто – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Майерс (Марнер, Таварес), 0:2 – 18 Макмэнн (Доми, Райлли), 0:3 – 32 Найз (Мэттьюс, Маккейб), 1:3 – 45 Толванен (Даккор, Бьоркстранн)
Сан-Хосе – Ванкувер – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 48 Джошуа (Майерс, Сутер), 1:1 – 58 Тоффоли (Эклунд), 1:2 – 61 О'Коннор
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