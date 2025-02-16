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Хоккей

Турнир четырех наций: Сша достаточно просто победили Канаду

Вашему вниманию результат матча соревнований сборных.
Сегодня, 08:19

Ночью с 15 на 16 февраля состоялся матч Турнира четырех наций между США и Канадой.

Первый период поединка завершился результативной ничьей. Команды обменялись заброшенными шайбами.

Во втором и третьем периоде по одной шайбе забросила только сборная США, которая в итоге и победила.

Канада - США 1:3

Шайбы: Макдэвид, 5 - Генцел, 10, 58, Ларкин, 33

Напомним, ранее прошел матч между Швецией и Финляндией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канада США

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