Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь

Хоккеисты сыграют товарищеский матч и матчи Кубка наций.
Сегодня, 15:11       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по хоккею / fhu.com.ua
Сборная Украины по хоккею / fhu.com.ua

Федерация хоккея Украины опубликовала расписание матчей сборной Украины во время международной паузы в ноябре.

В четверг, 6 ноября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Литвы. А уже в пятницу (7 ноября) и субботу (8 ноября) пройдут матчи первого Европейского кубка наций.

Читай также: Сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский Кубок наций по хоккею

В рамках Европейского кубка наций сборная Украины сыграет против команд Литвы и Румынии. Начало обоих матчей запланировано на 18:30.

Напомним, что ранее сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский кубок наций по хоккею. 

