Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь

Федерация хоккея Украины опубликовала расписание матчей сборной Украины во время международной паузы в ноябре.

В четверг, 6 ноября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Литвы. А уже в пятницу (7 ноября) и субботу (8 ноября) пройдут матчи первого Европейского кубка наций.

В рамках Европейского кубка наций сборная Украины сыграет против команд Литвы и Румынии. Начало обоих матчей запланировано на 18:30.

Напомним, что ранее сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский кубок наций по хоккею.

