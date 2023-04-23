Сборная Украины по хоккею потерпела досадное поражение на старте ЧМ-2023 в дивизионе IB

В воскресенье, 23 апреля, в эстонском Таллинне стартовал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе ІВ.

В своем первом поединке на турнире сборная Украины встречалась с Китаем и потерпела досадное поражение в овертайме.

Команда Вадима Шахрайчука после первого периода вела с преимуществом в две шайбы благодаря дублю Алексея Вороны, но вторая двадцатиминутка полностью осталась за китайцами, которые поразили ворота украинцев четырежды.

В третьем периоде сборная Украины сумела сравнять счет усилиями Игоря Мережко и того же Вороны, но в овертайме натурализованный американец Кори Кейн все же принес победу китайской команде.

Чемпионат мира-2023. Дивизион IB

Китай - Украина 5:4 ОТ (0:2, 4:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Ворона (Мазур, Мережко), 06:19; 0:2 - Ворона (Пересунько, Мережко), 19:15; 1:2 - Джо (Фу, Локхарт), 20:49; 2:2 - Ип (Вон, Фу), 26:34; 3:2 - Вон (Спроул, Го), 35:47; 4:2 - Челиос, 38:45; 4:3 - Мережко (Пересунько, Ворона), 46:33; 4:4 - Ворона (Трахт, Мережко), 55:49; 5:4 - Кейн (Ип, Вон), 62:32

Во втором туре сборная Украины в понедельник, 24 апреля, сыграет против Сербии. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Также украинцев еще ожидают поединки против Эстонии (26 апреля), Нидерландов (27 апреля) и Японии (29 апреля). Победитель турнира завоюет повышение в классе.