Подкопаева: Уверена, что мы сможем дожать МОК

Украинская олимпийская чемпионка рассказала о своей реакции на желание МОК вернуть спортсменов стран-террористов к соревнованиям.

Абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева стала участницей общенационального телемарафона "Єдині новини" на 1+1.

В рамках прямого эфира она поделилась эмоциями от своего первого визита Украины во время войны с рф, а также рассказала о том, как ее семья помогает украинским защитникам, привозя все необходимое из США.

"Когда поездом приехала в Киев и увидела людей, жизнь у которых продолжается, это меня вдохновило. Но потом, когда услышала воздушную тревогу и взрывы, все изменилось за одну минуту. Становится жутко. ​​Будто падаешь в бездну и не можешь себя остановить".

"Моя семья делает все возможное, чтобы помочь нашей стране. Буквально недавно мы передали украинской пограничной службе 2 тонны нелетальной помощи - зимние куртки, баллистические очки, тактические перчатки, рюкзаки, спальные мешки. Чувствую внутренний подъем, что 500 пар глаз будут защищены, 700 пар рук будут согреты".

Она также обсудила ситуацию с Международным олимпийским комитетом, который хочет вернуть российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Томас Бах / Источник: Getty Images

"Я верю, что мы дожмем (МОК), нам удастся это сделать. Когда об этом стало известно, я написала открытое письмо во все международные федерации, от себя лично, как олимпийская чемпионка, как гражданка Украины".

"Все что угодно, но спорт не может быть нейтральным. Каждый спортсмен – это тот человек, который является рупором и представляет страну на международных аренах. Хочу поблагодарить Президента Украины Владимира Зеленского и Министерство иностранных дел за то, что они держат руку на пульсе, чтобы дожать МОК".

Ранее МОК дал разъяснения по поводу нейтрального статуса для граждан стран-террористов. Комитет был вынужден отреагировать на открытого письма многих стран.