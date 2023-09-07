iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макрон: На Олимпиаде не может росийского флага

Президент Франции осуждает преступные действия рф.
Сегодня, 12:07
Эммануэль Макрон / Getty Images
Эммануэль Макрон / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допуск росии на Олимпийские игры в Париже невозможен.

По его словам, рф своими действиями попросту не имеет права принимать участие в ОИ.

Однако при этом президент считает, что МОК придется принять еще немало сложных решений, например, решить, что делать со спортсменами, которые стали жертвами режима.

"Очевидно, что росийского флага на Играх в Париже быть не может, я думаю, что здесь есть консенсус... росии, как стране, нет здесь места в то время, когда она совершала военные преступления, когда она депортировала детей.

Настоящий вопрос, который придется решить олимпийскому миру, в том, какое место предоставить этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю жизнь, а также могут стать жертвами этого режима", - цитирует президента Le Monde.

Ранее, напомним, МОК исключил из своего состава четверых росиян.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Эммануэль Макрон

Статьи по теме

Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту Украина добыла максимальную квоту на ОИ-2024 по женским прыжкам в высоту
Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024
Украина победила Исландию в рамках пре-квалификации на ОИ-2024 Украина победила Исландию в рамках пре-квалификации на ОИ-2024
Снова за свое: Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в ПСЖ Снова за свое: Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

14:50
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла МСК Харьков, Аврора сыграет с Ураганом
Европа14:49
Вильярреал хотел бы назначить легенду Реала главным тренером
Киберспорт14:30
ESL Pro League Season 18: Monte позорно проиграли первую карту команде из вне ТОП-100
Европа14:20
Экс-форвард Шахтера заключил контракт с турецким клубом
Европа14:11
Бавария вернется за хавбеком Фулхэма зимой
Другие14:00
Календарь спортивных событий на 2023 год
Футбол13:41
Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу
Бокс13:40
"Никогда не станет чемпионом мира, если...": Беллью предсказал будущее Дюбуа после поражения от Усика
Украина13:15
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа13:10
Реал обеспокоен ситуацией вокруг бразильского вундеркинда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK