Макрон: На Олимпиаде не может росийского флага

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допуск росии на Олимпийские игры в Париже невозможен.

По его словам, рф своими действиями попросту не имеет права принимать участие в ОИ.

Однако при этом президент считает, что МОК придется принять еще немало сложных решений, например, решить, что делать со спортсменами, которые стали жертвами режима.

"Очевидно, что росийского флага на Играх в Париже быть не может, я думаю, что здесь есть консенсус... росии, как стране, нет здесь места в то время, когда она совершала военные преступления, когда она депортировала детей.

Настоящий вопрос, который придется решить олимпийскому миру, в том, какое место предоставить этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю жизнь, а также могут стать жертвами этого режима", - цитирует президента Le Monde.

Ранее, напомним, МОК исключил из своего состава четверых росиян.

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