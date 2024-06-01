Перспективный украинский боксер получил лицензию на Олимпийские Игры

Украинское представительство на Олимпийских Играх в Париже пополнилось еще одним спортсменом.

На квалификационном турнире лицензию получил боксер Айдер Абдураимов, победив представителя Киргизии Сейтбека Уулу.

Читай также: Холифилд рассказал, как Фьюри может победить Усика

Абдураимов выступает в категории до 57 кг. Айдер стал лишь вторым украинским боксером, который получил олимпийскую лицензию, первым был Александр Хижняк, представляющий Украину в весовой категории до 80 кг.

Стоит сказать, что для 20-летнего спортсмена это будет первая Олимпиада в его карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!