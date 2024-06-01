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Перспективный украинский боксер получил лицензию на Олимпийские Игры

Айдер Абдураимов представит Украину в Париже.
Сегодня, 20:30
Айдер Абдураимов (в красном) / boxing365athlete
Айдер Абдураимов (в красном) / boxing365athlete

Украинское представительство на Олимпийских Играх в Париже пополнилось еще одним спортсменом.

На квалификационном турнире лицензию получил боксер Айдер Абдураимов, победив представителя Киргизии Сейтбека Уулу. 

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Абдураимов выступает в категории до 57 кг. Айдер стал лишь вторым украинским боксером, который получил олимпийскую лицензию, первым был Александр Хижняк, представляющий Украину в весовой категории до 80 кг.

Стоит сказать, что для 20-летнего спортсмена это будет первая Олимпиада в его карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры

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