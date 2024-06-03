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"В последний раз я слышал столько отказов в школе": Анри рассказал о трудностях при выборе состава на Олимпиаду

Многие клубы не захотели отпускать своих игроков на Олимпийские Игры.
Сегодня, 15:14
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу Тьерри Анри высказался о своем выборе состава на домашние соревнования.

По словам специалиста, многих футболистов он не смог вызвать, потому что клубы, за которые они играют, отказывали в этом.

"Последний раз я слышал такое количество отказов еще в школе.

Некоторых игроков вы не видите, потому что их клубы сказали нет.

Никаких обсуждений: приходишь, спрашиваешь, тебе говорят нет, и ты уходишь.

Клубы имеют право. Моя позиция не изменилась. Мы знали, что столкнемся с такой ситуацией. Я ожидал этого. Я был бы больше удивлен, если бы было наоборот", - заявил Анри.

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