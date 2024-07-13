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"Еще не понимаю до конца, что это такое": Сикан - о выступлении на Олимпиаде

Украинский нападающий поделился ожиданиями от будущих Игр-2024.
Сегодня, 09:38
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Нападающий олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал будущее выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.

"Это первые эмоции, первые ощущения. Еще не понимаю до конца, что такое Олимпиада, но со временем, надеюсь, пойму. Я понимаю, что это очень важно для нашей страны, особенно в это время.

Никогда не смотрел Олимпиаду по телевизору, потому что футбольная Украина первый раз в истории вышла на Олимпийские игры. Это первые ощущения такие, я даже не понимаю, что это".

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"Смотрел ли другие виды спорта? Никогда не смотрел. Бокс смотрел только.

Здесь за короткое время мы должны максимально быстро понять тактику, больше познакомиться друг с другом, но мы знаем, что не всех игроков отпустили, каких хотел тренерский штаб. И за это короткое время нам нужно сделать максимум", - сказал Сикан в комментарии пресс-службе УАФ.

Ранее сборная Украины по футболу определилась с составом на Олимпиаду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан

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