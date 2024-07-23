iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024

При этом все еще неизвестно, кто же зажжет олимпийский огонь в Париже.
Сегодня, 15:42
Снуп Догг / Getty Images
Снуп Догг / Getty Images

Американский рэпер Снуп Догг будет в числе факелоносцев, несущих олимпийский огонь на заключительном этапе перед церемонией открытия Олимпийских Игр в Париже, сообщает ESPN.

Снуп Догг пронесет факел по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где находится олимпийский стадион Стад де Франс, сообщил мэр города Матье Ганотен в своем официальном сообщении.

Рэпер, который также будет участвовать в освещении Игр на канале NBC, более известен в спортивном мире благодаря своей молодежной футбольной лиге "Snoop Youth Football League". Игра за чемпионство называется "Снупербоул" (Snooper Bowl).

Среди других носителей факела в Сен-Дени - французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar.

Читай также: ЛеБрон будет знаменосцем США на церемонии открытия Олимпиады-2024

Личность человека, который зажжет олимпийский огонь в ночь церемонии открытия, держится в секрете, о ней знают менее десятка человек.

Президент оргкомитета "Париж 2024" Тони Эстангуэ заявил, что человек, который зажжет огонь в пятницу, 26 июля, еще не знает, что его выбрали.

Среди кандидатов - Мари-Жозе Перек, трехкратная золотая медалистка по легкой атлетике, которую многие считают лучшим олимпийцем Франции всех времен, и звезда футбола Зинедин Зидан, который привел Францию к титулу чемпиона мира в 1998 году и чемпиона Европы в 2000 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Снуп Догг

Статьи по теме

Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024 Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024
MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike
Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

17:45
"Это просто вау": Лупашко расхвалил президента Карпат после ухода Маркевича
Евро-202417:44
Обидчик сборной Украины на Евро-2024 распрощался с главным тренером
Европа17:23
"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока
Украина16:48
Шахтер нацелился на игрока Манчестер Сити, - Романо
Формула 116:40
Бинотто возглавит Ауди вместо Зайдля
НБА16:12
Майами Хит - чемпионы Летней лиги НБА-2024
Лига Чемпионов15:49
Динамо показало кадры с тренировки накануне матча против Партизана в Лиге чемпионов
Олимпийские игры15:42
Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024
Лига Чемпионов15:16
Шовковский: Динамо отказывается от всех официальных мероприятий из-за поездки Партизана в россию
Бокс14:58
Амир Хан рассказал, как Фьюри может победить Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK