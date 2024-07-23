Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024

При этом все еще неизвестно, кто же зажжет олимпийский огонь в Париже.

Американский рэпер Снуп Догг будет в числе факелоносцев, несущих олимпийский огонь на заключительном этапе перед церемонией открытия Олимпийских Игр в Париже, сообщает ESPN.

Снуп Догг пронесет факел по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где находится олимпийский стадион Стад де Франс, сообщил мэр города Матье Ганотен в своем официальном сообщении.

Рэпер, который также будет участвовать в освещении Игр на канале NBC, более известен в спортивном мире благодаря своей молодежной футбольной лиге "Snoop Youth Football League". Игра за чемпионство называется "Снупербоул" (Snooper Bowl).

Среди других носителей факела в Сен-Дени - французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar.

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Личность человека, который зажжет олимпийский огонь в ночь церемонии открытия, держится в секрете, о ней знают менее десятка человек.

Президент оргкомитета "Париж 2024" Тони Эстангуэ заявил, что человек, который зажжет огонь в пятницу, 26 июля, еще не знает, что его выбрали.

Среди кандидатов - Мари-Жозе Перек, трехкратная золотая медалистка по легкой атлетике, которую многие считают лучшим олимпийцем Франции всех времен, и звезда футбола Зинедин Зидан, который привел Францию к титулу чемпиона мира в 1998 году и чемпиона Европы в 2000 году.

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