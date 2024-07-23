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Аналитики уменьшили количество ожидаемых медалей Украины на Олимпиаде-2024

В окончательном прогнозе украинцы должны попасть в топ-20 итогового зачета.
Сегодня, 18:35
Медали Олимпиады-2024 / Getty Images
Медали Олимпиады-2024 / Getty Images

Сборная Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже должна завоевать 13 наград, что позволит ей завершить выступления в топ-20 медального зачета.

Такой результат предсказывает компания Nielsen's Gracenote в своем окончательном прогнозе на будущие соревнования.

По мнению аналитиков, в активе украинцев должно быть 13 наград - 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. С таким результатом "сине-желтые" финишируют на 19-м месте медального зачета.

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Выиграют же Олимпиаду, по прогнозам, США со 112 медалями: 39 золотых, 32 серебряных и 41 бронзовая. Вторым станет Китай (86: 34, 27, 25), а третьей - Великобритания (63: 17, 20, 26).

Ранее Украине на Олимпийских играх в Париже те же аналитики прогнозировали 18 медалей.

Напомним, что в Токио-2020 украинцы заняли 44-е место в медальном зачете, завоевав 19 наград (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медальный зачет Олимпиада-2024

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