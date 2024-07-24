Не только Снуп Догг: Бубка поможет открыть Олимпиаду-2024, пронеся олимпийский огонь

Интересно, как на это отреагируют украинские спортсмены, которые не в восторге от личности экс-президента НОК Украины.

Днем ранее было объявлено, что американский рэпер Снуп Догг станет одним из тех, кто пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпийских Игр в Париже.

Помимо него в статусе факелоносца выступят французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar. Однако будет еще один участник данного мероприятия.

Как сообщает France24, к ним присоединится олимпийский чемпион по легкой атлетике и экс-президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Стоит отметить, что в первые в истории церемония открытия будет проходить за пределами стадиона, а именно на речке Сена, где каждая делегация будет представлена ​​на отдельной лодке.

Напомним, что в 1996 году Сергей Бубка стал первым в истории Украины флагоносцем. А начиная с Олимпийских игр 2006 года он стабильно участвовал в церемониях открытия как глава Национального олимпийского комитета.

Но его участие в мероприятии в этом году не будет тепло встречено украинскими спортсменами, ведь, по словам легкоатлетки Ярославы Магучих, для них "Бубки как человека не существует".

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