iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Не только Снуп Догг: Бубка поможет открыть Олимпиаду-2024, пронеся олимпийский огонь

Интересно, как на это отреагируют украинские спортсмены, которые не в восторге от личности экс-президента НОК Украины.
Сегодня, 11:15
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Днем ранее было объявлено, что американский рэпер Снуп Догг станет одним из тех, кто пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпийских Игр в Париже.

Помимо него в статусе факелоносца выступят французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar. Однако будет еще один участник данного мероприятия.

Как сообщает France24, к ним присоединится олимпийский чемпион по легкой атлетике и экс-президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Стоит отметить, что в первые в истории церемония открытия будет проходить за пределами стадиона, а именно на речке Сена, где каждая делегация будет представлена ​​на отдельной лодке.

Напомним, что в 1996 году Сергей Бубка стал первым в истории Украины флагоносцем. А начиная с Олимпийских игр 2006 года он стабильно участвовал в церемониях открытия как глава Национального олимпийского комитета.

Но его участие в мероприятии в этом году не будет тепло встречено украинскими спортсменами, ведь, по словам легкоатлетки Ярославы Магучих, для них "Бубки как человека не существует".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Сергей Бубка

Статьи по теме

Ирак - Украина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024 Ирак - Украина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Олимпиада-2024: Аргентина - Марокко, Ирак - Украина, матчи Испании и Франции Олимпиада-2024: Аргентина - Марокко, Ирак - Украина, матчи Испании и Франции
Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024 Снуп Догг пронесет олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024
Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры13:26
Ирак - Украина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Лига Чемпионов13:00
Бражко - о разгроме Партизана: Хотелось добыть победу для каждого украинца
Формула 112:37
Ферстаппену грозит штраф на Гран-при Бельгии
Европа11:55
Де Хеа настроен найти себе новую команду в ближайшие дни
Европа11:36
Челси сделал Вильярреалу первое предложение по вратарю
Бокс11:20
"Где он был пару лет назад?": Богачук разнес Дэвиса после срыва боя с Ломаченко
Олимпийские игры11:15
Не только Снуп Догг: Бубка поможет открыть Олимпиаду-2024, пронеся олимпийский огонь
Европа10:55
Милан ведет переговоры с Челси об аренде форварда
Бокс10:55
Богачук сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Европа10:38
Совладелец франшизы НБА и выходец из СССР присоединились к руководству английского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK