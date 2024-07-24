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"Самый большой цирк в моей жизни": Маскерано отреагировал на скандальный матч Аргентина - Марокко

Наставник "альбиселесте" не сдержал эмоций из-за отобранной победы у своей команды.
Сегодня, 20:41
Хавьер Маскерано / Getty Images
Хавьер Маскерано / Getty Images

В рамках матча-открытия футбольного турнира Олимпиады Марокко со скандалом переиграл Аргентину.

У «альбиселесте» отобрали гол через полтора часа после того, как он был забит, потому что VAR обнаружил положение вне игры у одного из игроков.

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано отреагировал на это незаурядное событие своим коротким комментарием.

"Самый большой цирк, который я видел в своей жизни", - сказал специалист.

Напомним, команды Марокко и Аргентины находятся в одной группе с командами Украины и Ирака, которые сейчас играют очный поединок. За событиями этой игры можно наблюдать на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марокко аргентина Хавьер Маскерано

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