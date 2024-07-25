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Ротань - о поражении от Ирака: Мы допустили детские ошибки и это перевернуло игру

Наставник сборной Украины подвел итоги старта на Олимпиаде.
Сегодня, 00:40
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Наставник сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями об игре со сборной Ирака на Олимпиаде.

По словам специалиста, причиной поражения стали детские ошибки его же подопечных.

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"Все все все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит два-три удара и мы проигрываем? Думаю, что здесь глобальные ошибки, детские, которые перевернули эту игру. Должны принять этот результат. Мы проиграли из-за ошибок.

Пенальти - это наши проблемы. Мы не должны опускать руки. Мы акцентировали, что проблема не в ошибках, а как мы действуем после них. Этот факт меня разочаровал, потому что мы не поверили в себя".

Также Ротань отметил, что по игровым качествам «желто-голубые» были в разы сильнее соперника.

"Считаю, что мы на голову или даже на две были сильнее соперника, но наши ошибки стали для нас роковыми. Мы начали переживать, спешить, нервничать. Это не нужно. Было время для их исправления. Это мне не понравилось.

У нас есть две игры против еще более сильных команд. Следующий матч - самый главный. Должны сейчас восстановиться. К Марокко, думаю, должны подойти в лучшей физической и ментальной форме. Есть такие матчи и в них, пожалуй, нельзя кого-то критиковать", - приводит слова Ротаня Суспільне Спорт

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирак Руслан Ротань

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