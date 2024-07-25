"Много неправильных решений": Игрок олимпийской сборной Украины пожаловался на судью матча с Ираком

Вингер олимпийской сборной Украины Максим Хлань прокомментировал поражение от Ирака (1:2) в стартовом матче группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024.

Украинец пожаловался на то, что ошибки арбитра повлияли на результат поединка.

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"Бывают игры, где нужно везение. Тяжелые игры нужно преодолеть терпением и ожиданием своих моментов. Но иногда судья вмешивается в игру, когда это не нужно. Этот пенальти бессмысленный. Надо понимать, что это оказало большое влияние в психологическом состоянии, ментальном. Считаю, что это было неквалифицированное решение, которое в первую очередь трудно было принять, это пенальти. И у нас не пошла игра.

Но мы делали все, что могли. Пытались атаковать. Где-то нам не везло, не было удачи, но нужно сконцентрироваться уже на следующей игре и отбросить все негативные мысли и продолжать дальше. Мы видели, что через два часа отменили гол Аргентины. Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны. Тем более, наш случай, когда реально не было фола. Минимальный контакт. Это контактный вид спорта, такое прикосновение возможно, это допустимо. Поэтому это было неправильное решение не в нашу пользу.

12 добавленных минут? Мы видели такое на ЧМ-2022. Возможно, сейчас они с этим экспериментируют. Это было для нас плюсом, но мы не воспользовались этими 12 минутами. Надо понимать, что было очень много неправильных решений от судьи", - сказал Хлань в комментарии пресс-службе УАФ.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань прокомментировал поражение от Ирака.

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