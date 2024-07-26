Карри - об игре с ЛеБроном: Именно то, как я себе это и представлял

Впервые в своей карьере Стеф Карри объединился с ЛеБроном Джеймсом в одной команде в рамках соревновательного турнира - звезды НБА сыграют в составе сборной США на Олимпиаде 2024 года.

Общаясь с прессой перед стартом Олимпийских игр, Карри признался, что ему очень нравится играть вместе с ЛеБроном.

"Игра с ЛеБроном — именно такая, как я себе представлял. Он понимает игру на таком высоком уровне. Он - великий игрок всех времен. Когда у вас на площадке есть ребята, которые знают, как играть, обычно случаются хорошие вещи", - цитирует "Шефа" BasketNews.

"Это весело. Он начинает свой 22-й сезон, я - свой 16-й, и у нас еще есть силы соревноваться. Я знаю, что мы оба хотели получить этот опыт. Мы никогда не играли вместе, и мы хотим показать миру, что можем победить на самом высоком уровне".

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Сборная США стартует на Олимпиаде матчем против сборной Сербии. Эта встреча состоится в воскресенье, 28 июля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей баскетбольного турнира Олимпийский игр 2024 года.

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