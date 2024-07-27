"У Марокко состав - практически национальная сборная": Ротань - о втором сопернике на Олимпиаде

Главный тренер олимпийский сборной Украины Руслан Ротань высказался о матче второго тура футбольного турнира Игр-2024 против Марокко, с которым "сине-желтые" сыграют после поражения от Ирака (1:2) в стартовом поединке.

В частности, наставник украинской команды высоко оценил будущего соперника.

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"Готовимся в обычном режиме. Что касается прошедшего матча - должны его забыть. Тем более, что повода сильно переживать нет, у нас есть следующая игра, должны о ней думать. А то, что произошло - это спорт. Считаю, что по игре мы выиграли матч, если брать в общем-то по всем показателям. В футболе такое случается. Самое главное - есть шанс исправиться, и я считаю, если мы будем продолжать в том же духе стремиться к победе - мы обязательно будем побеждать, и все будет хорошо. Все направлено на то, чтобы исправить ситуацию. Соперник более, чем достойный, поэтому настраиваемся и готовимся к бою.

Смотрели матч Аргентина - Марокко, очень хорошая игра, матч большой интенсивности. Даже несмотря на то что было жарко, две команды выкладывались на 100%, очень много прессинга по обе стороны, борьбы. Надо выделить очень быстрых и технических футболистов Марокко, неплохо индивидуально играющих. Мы это понимаем, была теория по Марокко. Все от нас зависит.

У Марокко состав - это практически национальная сборная. Куда дошла национальная сборная на чемпионате мира - все знают, это был полуфинал. Думаю, для наших игроков это супермотивация. Там много игроков, выступающих в европейских солидных клубах, кроме Хакими - очень много. Могу назвать пять фамилий, они на слуху во всех европейских чемпионатах. Причем не просто сидят на скамейке, а играют и играют ведущие роли в своих клубах. Очень хорошая команда с хорошими индивидуальными качествами футболистов. Обыгрывать такую ​​команду - это дает большой толчок в психологическом плане. Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться", - приводит слова Ротаня Суспільне Спорт.

Напомним, что матч Украина - Марокко состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Марокко.

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