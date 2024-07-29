Романчук - о провале в заплыве на 800 метров на Олимпиаде: "Я в полном отчаянии"

Украинский пловец Михаил Романчук провалил квалификационный заплыв на 800 метров на Олимпиаду 2024 года в Париже. Михаил впервые поделился эмоциями после неудачи:

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Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, к чему готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет.

Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой до 1500 м", - сказал Романчук в эксклюзивном комментарии для Суспильне Спорт.

Напомним, Романчук занял 17-е место в общем зачете. У Михаила еще остались шансы посоревноваться за олимпийское "золото". на дистанции 1500 метров.

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