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Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024 30.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция третьего матча олимпийской сборной на футбольном турнире Игр.
Сегодня, 19:19
Олимпийская сборная Украины / Getty Images
Олимпийская сборная Украины / Getty Images

Во вторник, 30 июля, в рамках третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 сойдутся сборные Украины и Аргентины.

Команды проведут поединок в группе В, где также участвуют Марокко и Ирак. Матчи данного квартета пройдут параллельно в одно время.

Матч между Украиной и Аргентиной пройдет в Лионе на Парк Олимпик Лионне. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Аргентина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспільного.

К последнему туру все команды квартета В набрали по три очка. Таким образом все сборные претендуют на выход в четвертьфинал.

Украина в первом туре сенсационно проиграла Ираку (1:2), после чего добыла тяжелую победу над Марокко (2:1).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей футбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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