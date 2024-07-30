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Официальный сайт Олимпиады изменил турнирную позицию сборной Украины по футболу накануне игры с Аргентиной

Коллектив Руслана Ротаня все же находится на втором месте.
Сегодня, 17:26
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

Официальный сайт Олимпиады внес коррективы в позиции команд группы B футбольного турнира.

За несколько часов до матча Украины с Аргентиной организаторы поменяли городами "желто-синих" и сборную Марокко, подтвердив таким образом, что согласно регламенту коллектив Руслана Ротаня должен быть выше.

Эту информацию подтвердила и УАФ, опубликовав отдельный пресс-релиз по этому поводу и показав обновленную графику, где наша сборная идет второй, а марокканцы третьими.

@Учитывая путаницу с интерпретацией места сборной Украины в группе на ОИ после двух сыгранных туров, УАФ направила запрос к организаторам соревнований относительно позиции сине-желтых в квартете

Организаторы футбольного турнира Олимпийских игр-2024 подтвердили, что перед заключительным туром Украина находится выше Марокко по дополнительным показателям и является второй в группе", - сказано в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, Украину устроит ничья с коллективом Хавьера Маскерано, но только при условии, что в матче Марокко - Ирак будет либо перемого Ирака, либо ничья, в которой будет забито меньше или такое же количество голов, как в матче Украина - Аргентина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада аргентина

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