"Олимпийский позор": Кличко раскритиковал МОК за допуск россиян и белорусов к Играм-2024

Легендарный боксер высказался о так называемых "нейтралах" из стран-агрессоров.

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко резко отреагировал на допуск к участию в Олимпиаде-2024 российских и белорусских представителей.

Легендарный боксер раскритиковал игнорирование Международным олимпийским комитетом фактов, которые лишают большинство подобных спортсменов так называемого "нейтрального" статуса.

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"Эти Олимпийские игры вызывают олимпийский позор из-за присутствия российских и белорусских спортсменов, которые топчут принципы МОК. Где стержень МОК, когда дело доходит до соблюдения их собственных "принципов участия"?

Они сознательно проигнорировали большой сборник доказательств от международных юристов-правозащитников о том, что 10 из 15 российских спортсменов явно нарушили правила нейтралитета и словесно поддержали войну террора против Украины. Есть доказательства, собранные Global Rights Compliance. #OlympicShame", - написал Кличко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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