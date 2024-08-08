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Легендарный американский пловец разочарован своими соотечественниками на Олимпиаде-2024

Майкл Фелпс не в восторге от того, как выступили американцы.
Сегодня, 09:49
Майкл Фелпс / Getty Images
Майкл Фелпс / Getty Images

Лучший пловец в истории Олимпиады Майкл Фелпс наблюдал с трибуны в Париже, как мужская сборная США по плаванию завершила Олимпийские игры 2024 года с одной золотой медалью в индивидуальном зачете.

Это был худший результат по количеству индивидуальных золотых медалей для мужской сборной США с тех пор, как олимпийская сборная 1956 года завоевала одну золотую медаль в Мельбурне.

Такой результат сильно разочаровал 39-летнюю легенду.

"Что касается меня, то я был весьма разочарован, увидев результаты США по плаванию. Одна из вещей, о которой я всегда говорил последние несколько лет, — это то, что остальной мир догоняет нас", - цитирует Фелпса Sports Illustrated.

"Я думаю, что во многих вещах, которые мы как страна делали так долго, другие люди догоняют нас. Они делают то же самое. Надеюсь, мы сможем реабилитироваться в 2028 году".

Источник: Getty Images

Ожидалось, что Калеб Дрессел станет лидером американцев после того, как выиграл пять золотых медалей на Играх в Токио в 2020 году. Но в Париже он остался без индивидуальной медали, взяв два "золота" и одно "серебро" в эстафетках.

Майкл Фелпс является самым титулованным олимпийским спортсменом в истории: в общей сложности он завоевал 28 медалей, из которых 23 были золотыми за пять выступлений на Олимпийских играх.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами украинских пловцов на Олимпиаде 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Майкл Фелпс

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