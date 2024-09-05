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Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу

Наша команда уступила в финале Японии.
Вчера, 21:45
Сборная Украины по голболу / IBSA
Сборная Украины по голболу / IBSA

В рамках Паралимпиады состоялись соревнования по голболу среди мужчин.

Сборная Украины прошла в финал, где встретилась с Японией. Основное время поединка закончилось со счетом 3:3, а в дополнительное японцы забили «золотой гол» и выиграли золото.

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Отметим, что для Украины это историческое достижение, поскольку ранее наши сборные по голболу доходили максимум до четвертьфиналов.

Также стоит сказать, что голбол это игра для людей с нарушением зрения. В нее играют команды из трех игроков, а главной задачей является забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина паралимпиада голбол

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