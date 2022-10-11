iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины по футзалу обыграла Нидерланды и пробилась во второй раунд отбора к ЧМ-2024

"Желто-синие" пробились в следующий этап турнира.
Сегодня, 21:25
Сборная Украины по футзалу / Getty Images
Сборная Украины по футзалу / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 11 октября, сборная Украины по футзалу провела второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2024.

"Желто-синие" противостояли команде из Нидерландов. Матч завершился победой украинцев со счетом 4:2.

Квалификация ЧМ-2024 по футзалу

Украина – Нидерланды 4:2

Голы: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14.

Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч; Савенко, Радевич, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Фаренюк

Нидерланды: Стет - Дахмани, Джурлич, Бовюзан, Мартинус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаиби, Тарифит, То Вреде, Чих, Амгхар

Удаление: 32 - Боузамбу

Напомним, в элитный раунд отбора выйдут победители 12 групп и 4 лучшие команды из вторых мест по итогам 4 матчей в группе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал Сборная Украины
0 0 0

Статьи по теме

Отбор Евро-2024: Украина пропустит первый тур, а завершит матчем с Италией Отбор Евро-2024: Украина пропустит первый тур, а завершит матчем с Италией
Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций
"Не боимся громких имен": Павелко отреагировал на результаты жеребьевки отбора Евро-2024 "Не боимся громких имен": Павелко отреагировал на результаты жеребьевки отбора Евро-2024
"Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 "Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 - Реал U-19 0:3 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа22:23
Ван Бастен: Неймар – нытик, он ведет себя провокационно
Лига Чемпионов22:07
Копенгаген в большинстве удержал ничью с Манчестер Сити
Лига Чемпионов22:00
Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:56
Маккаби Хайфа сенсационно обыграл Ювентус
Украина21:42
Определились участники Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу
21:25
Сборная Украины по футзалу обыграла Нидерланды и пробилась во второй раунд отбора к ЧМ-2024
Европа20:56
Гризманн: Хотел остаться в клубе, который любит меня
Европа20:54
Футбольная ассоциация Англии собирает информацию по инциденту между Габриэлем и Хендерсоном
ММА20:24
Бои без правил: расписание боев и турниров
НБА20:16
По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK