Сборная Украины по футзалу обыграла Нидерланды и пробилась во второй раунд отбора к ЧМ-2024

Во вторник, 11 октября, сборная Украины по футзалу провела второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2024.

"Желто-синие" противостояли команде из Нидерландов. Матч завершился победой украинцев со счетом 4:2.

Квалификация ЧМ-2024 по футзалу

Украина – Нидерланды 4:2

Голы: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14.

Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч; Савенко, Радевич, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Фаренюк

Нидерланды: Стет - Дахмани, Джурлич, Бовюзан, Мартинус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаиби, Тарифит, То Вреде, Чих, Амгхар

Удаление: 32 - Боузамбу

Напомним, в элитный раунд отбора выйдут победители 12 групп и 4 лучшие команды из вторых мест по итогам 4 матчей в группе.