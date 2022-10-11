Сборная Украины по футзалу обыграла Нидерланды и пробилась во второй раунд отбора к ЧМ-2024
"Желто-синие" пробились в следующий этап турнира.
Во вторник, 11 октября, сборная Украины по футзалу провела второй матч группового этапа квалификации чемпионата мира-2024.
"Желто-синие" противостояли команде из Нидерландов. Матч завершился победой украинцев со счетом 4:2.
Квалификация ЧМ-2024 по футзалу
Украина – Нидерланды 4:2
Голы: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14.
Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч; Савенко, Радевич, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Фаренюк
Нидерланды: Стет - Дахмани, Джурлич, Бовюзан, Мартинус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаиби, Тарифит, То Вреде, Чих, Амгхар
Удаление: 32 - Боузамбу
Напомним, в элитный раунд отбора выйдут победители 12 групп и 4 лучшие команды из вторых мест по итогам 4 матчей в группе.