Ураган стартовал с разгромной победы в Лиге чемпионов по футзалу

В среду, 29 октября, состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футзалу, в котором украинский Ураган разгромил румынский Юнайтед Галац со счетом 5:0.

Вопрос о победителе поединка, по факту, был закрыт еще в первом тайме, когда украинцы отправили в ворота своих соперников четыре мяча. Петр Шотурма и Игорь Корсун начали дело, которое подхватил Николай Микитюк, оформивший дубль.

На старте второй половины Николай Грицина дополнил разгром, установив, как оказалось, окончательный счет поединка.

Таким образом клуб из Ивано-Франковска отметил 20-летний юбилей, который состоялся 25 октября.

После первого тура Ураган делит первое место группы 4 с португальской Бенфикой, которая обыграла венгерский Халадеш 3:1. В следующем туре лидеры квартета сыграют между собой. Матч состоится 27 октября.

Ураган - Юнайтед Галац 5:0

Голы: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 20, Грицина, 23.

Ураган: Савенко - Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма.

Замены: Хомяк, Абакшин, Грицина, Дичук, Микитюк, Масевич, Мосьпан, Терентьев.

Предупреждение: Мосьпан.