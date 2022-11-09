Сборная Украины по футзалу обыграла Косово в рамках отбора на ЧМ-2024

"Желто-синие" добыли третью победу кряду в своей группе.

В среду, 9 ноября, в рамках основного раунда отбора ЧМ-2024 сборная Украины встречалась с национальной командой Косово.

"Желто-синие" добыли уверенную победу на выезде со счетом 5:2.

Таким образом, сборная Украины добыла третий подряд положительный результат. Команда занимает первую строчку в своей группе, набрав 9 баллов.

Футзал. Квалификация на ЧМ-2024. 3-й тур

Косово – Украина 2:5

Голы: Макшаррай, 17, Салиху, 34 – Чернявский, 6, Серый, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебедь, 34

Напомним, в элитраунд квалификации чемпионата мира-2024 пройдут 12 победителей групп, четыре лучшие команды из вторых мест, а также четыре победителя плей-офф среди вторых мест.